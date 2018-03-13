Сергей Скрипаль в 2006 году. ФОТО: TASS/TASS

В обзоре российских газет за 12 марта:

«Ведомости» и «Коммерсант»: за гранью холодной войны

И без того плохие отношения России и Великобритании могут еще больше ухудшиться, считает газета «Ведомости». Издание в свежем номере пишет о том, чем опасен «российский след» в деле отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Газета пишет о заявлении, сделанном премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которая сказала, что Скрипаль был отравлен боевым отравляющим веществом, разработанным в России. Издание не исключает, что заявление премьер-министра о причастности к отравлению российских властей наверняка приведет к принятию ответных мер против России.

А еще накануне заявления обсуждались разные варианты: бойкот чемпионата мира по футболу, который должен пройти в России этим летом, принятие закона о санкциях в отношении некоего круга российских чиновников и бизнесменов по типу американского акта Магнитского, высылка российских дипломатов, запрет на выдачу виз каким-то категориям граждан России

«Российско-британские отношения, и без того упавшие до самой низкой отметки со времен то ли холодной войны, то ли революции и первых лет советской власти, рискуют провалиться еще ниже», - не исключают «Ведомости».

Газета «Коммерсант» в статье на эту же тему пишет, что вызванному в британский МИД российскому послу Александру Яковенко был предъявлен ультиматум: Москва должна до вечера вторника представить «правдоподобное объяснение», иначе Лондон будет рассматривать покушение как «незаконное применение Россией военной силы против Великобритании».

О том, что будет, если власти Великобритании сочтут ответ неудовлетворительным, Тереза Мэй не сообщила, уточнив лишь, что Лондон готов «пойти гораздо дальше», чем после убийства Александра Литвиненко, пишет «Коммерсант».

Опрошенные «Коммерсантом» британские и российские эксперты обращают внимание на то, что при всем внешнем сходстве «дела Скрипаля» с делом бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, отравленного в Британии в конце 2006 года, между этими двумя историями есть и ряд существенных различий. В связи с этим нынешний российско-британский конфликт не будет простым повторением или всего лишь новой, видоизмененной версией предыдущего конфликта 12-летней давности.

«Это обусловлено еще и тем, что правительство и так обвиняют в неспособности извлечь уроки из убийства Литвиненко и в том, что в случае со Скрипалем спецслужбы оказались неспособны защитить своего агента», - прокомментировала газете профессор Королевского колледжа Лондона Домитилла Саграмозо.

«Заявление Терезы Мэй в британском парламенте, прозвучавшее как ультиматум Москве, свидетельствует о том, что Лондон будет готов пойти на любые крайние меры независимо от того, в какой степени его поддержат западные союзники. В целом развивающееся в максимально негативном ключе дело Скрипаля может превратить Лондон в самого жесткого оппонента Москвы на Западе, роль которого пока играют США. Все идет к тому, что англичане окажутся на Западе последними, кто будет готов помириться с Россией», - заявил «Коммерсанту» бывший посол России в Лондоне Анатолий Адамишин.

РБК: борьба за явку

О том, чем обернется борьба за явку на президентских выборах, пишет газета РБК. По мнению эксперта Комитета гражданских инициатив Аркадия Любарева, нынешняя кампания отличается особым размахом борьбы явку избирателей.

Он называет две причины этого: во-первых, еще задолго до начала кампании в президентской администрации обсуждалась задача добиться самой высокой явки за всю историю президентских выборов в России. Во-вторых, сыграла роль кампания бойкота, инициированная не допущенным к выборам Алексеем Навальным - этой кампании пришлось противостоять.

При этом, считает эксперт, нельзя сказать, что все действия власти сейчас работают на поднятие явки. Некоторые как раз способствуют ее снижению. Среди этих действий называется недопуск на выборы Алексея Навального. Не способствуют, по мнению эксперта, повышению явки и скандалы вокруг кандидата от КПРФ Павла Грудинина, претендующего на второе место.

Также издание отмечает неудачную организацию теледебатов. Это касается и времени, и участия в них одновременно семи кандидатов, и отсутствия на дебатах действующего президента.

У оппозиционных, критически настроенных избирателей многие действия властей вызывают чаще всего отторжение, желание не участвовать в выборах назло тем, кто их на выборы зазывает, пишет газета. А тут еще пропаганда сторонников бойкота: мол, если власть хочет, чтобы ты голосовал, ты должен показать ей фигу.

В итоге явка среди сторонников власти повышается, а активность ее противников снижается. И результатом являются более высокие проценты «главного кандидата». Может быть, не исключает издание, в этом и есть вполне сознательная цель кампании «борьбы за явку».

«Ведомости»: всем чиновникам поровну

Зарплаты госслужащих в министерствах и ведомствах могут быть унифицированы. Об этом со ссылкой на заявление первого вице-премьера Игоря Шувалова пишет газета «Ведомости».

Вопрос, по его словам, должен быть проработан при подготовке указа президента о системе органов исполнительной власти. Он всегда подписывается после инаугурации, «наша ответственность в эти несколько недель отработать с администрацией президента, чтобы это [унификация зарплат] заработало», сказал Шувалов.

Унифицировать зарплаты чиновников нужно в том числе для того, «чтобы люди не думали о потерях в заработке при переходе из одного ведомства в другое», пояснил он.

Зарплаты чиновников одной категории, пишет газета, могут различаться в 2-3 раза в разных ведомствах. Например, сотрудники Росреестра в 2017 г. в среднем получали 134 000 руб. в месяц, а Федеральной службы судебных приставов - 90 000 руб., минтруда - чуть меньше 100 000 руб., а федерального казначейства - 160 000 руб.

Сотрудники младшего звена получают очень мало, поэтому на госслужбе большая текучка, говорит федеральный чиновник: как только человек хоть немного обрастает связями и получает хорошее предложение о другой работе, он сразу уходит.

Оплата труда чиновников разных ведомств должна быть одинаковой, поддерживает идею проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, во всем мире действуют единые оклады по должности и группе должностей.

Что еще почитать: