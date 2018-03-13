Аделина Сотникова: "Надо запретить участие в фигурном катании несовершеннолетним"

"Болельщикам хочется, чтобы человек не просто выиграл Олимпийские Игры, а катался и выступал и после этого. При нынешних правилах это будет очень тяжело и физически, и психологически. Потому что уже сейчас и Алине, и Жене наступают на пятки более юные девочки, - сказала Сотникова. - Самое важное, что я хочу видеть в фигурном катании, чтобы юниоры соревновались с юниорами, а взрослые - со взрослыми. Чтобы человек выступал в юниорах хотя бы до 17 лет. А с 18 уже разрешать переход. Тогда все встанет на свои места. Юниорское катание - это вообще другой вид спорта, другая голова, другие возможности. Соответственно, все строится только на том, что могут показать дети, то есть – на прыжках".