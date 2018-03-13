Смотрите, как будет выглядеть новый жилой квартал в центре Тарту

Новые дома появятся по адресам Ээ, 3 и Парги, 19. К весне 2019 года будут готовы первые четыре дома, а оставшиеся три построят в 2020 году.

ФОТО: merko.ee

ФОТО: merko.ee

В каждом из двух- и трехэтажных домов будет от шести до семи квартир. Энергосбережение класса В, подземные гаражи, детские игровые площадки и много зелени - вот основные приметы нового микрорайона.

Площади квартир будут варьироваться от 39 до 109 квадратных метров. А стоимость квадратного метра - 2570-3180 евро. Архитектор проекта - Ану Таммемяги.

ФОТО: merko.ee

ФОТО: merko.ee