вторник, 13 марта 2018 г.
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Смотрите, как будет выглядеть новый жилой квартал в центре Тарту

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ФОТО: merko.ee

В центре Тарту вырастет новый жилой квартал под названием Tähepark, состоящий из семи многоквартирных домов. 

Новые дома появятся по адресам Ээ, 3 и Парги, 19. К весне 2019 года будут готовы первые четыре дома, а оставшиеся три построят в 2020 году.

ФОТО: merko.ee

ФОТО: merko.ee

В каждом из двух- и трехэтажных домов будет от шести до семи квартир. Энергосбережение класса В, подземные гаражи, детские игровые площадки и много зелени - вот основные приметы нового микрорайона. 

Площади квартир будут варьироваться от 39 до 109 квадратных метров. А стоимость квадратного метра - 2570-3180 евро. Архитектор проекта - Ану Таммемяги. 

ФОТО: merko.ee

ФОТО: merko.ee

Строительство жилого квартала ведет Merko Ehitus AS.

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