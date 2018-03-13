Исследователи опровергли опасность излучения от телефонов

Сотрудники американской организации «Национальная программа по токсикологии» провели два исследования с целью проверить уровень воздействия излучения от сотовых телефонов на здоровье человека. Ученые пришли к выводу, что при использовании мобильного устройства нет никакой реальной угрозы жизни человека.
Правда, исследователи все же рекомендуют соблюдать меры осторожности, пишет 4pda.ru.
«В настоящее время нет убедительных доказательств того, что неионизирующее излучение увеличивает риск развития рака. Технологии hands-free, в том числе проводные и беспроводные гарнитуры, становятся все более популярными и могут уменьшить радиочастотное воздействие на голову и мозг», — говорится в отчете.
В ходе исследования ученые подвергали подопытных крыс воздействию радиочастотного излучения, подобного тому, что излучают сотовые телефоны и микроволновые печи. После продолжительного облучения у животных были такие же показатели здоровья, как и у особей, не подвергшихся подобному воздействию. Некоторые из них даже прожили дольше.
Тем не менее исследователи рекомендуют не злоупотреблять мобильными телефонами и держать их подальше от себя во время сна.