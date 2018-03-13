Исследователи опровергли опасность излучения от телефонов

Правда, исследователи все же рекомендуют соблюдать меры осторожности, пишет 4pda.ru.

«В настоящее время нет убедительных доказательств того, что неионизирующее излучение увеличивает риск развития рака. Технологии hands-free, в том числе проводные и беспроводные гарнитуры, становятся все более популярными и могут уменьшить радиочастотное воздействие на голову и мозг», — говорится в отчете.

В ходе исследования ученые подвергали подопытных крыс воздействию радиочастотного излучения, подобного тому, что излучают сотовые телефоны и микроволновые печи. После продолжительного облучения у животных были такие же показатели здоровья, как и у особей, не подвергшихся подобному воздействию. Некоторые из них даже прожили дольше.