Медведева пропустит чемпионат мира

Сообщается, что в конце прошлой недели двукратная чемпионка мира прошла медицинское обследование. Врачи заключили, что для того, чтобы избежать хирургического вмешательства, Медведевой «необходимо строго ограничить высокие специфические нагрузки на стопу».

Спортсменке рекомендовано в срок от 4 до 8 недель воздержаться от исполнения прыжковых элементов, тренировки на льду и в зале Медведевой разрешены.