Медведева пропустит чемпионат мира

Серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева не выступит на чемпионате мира в Милане, который пройдет с 19 по 25 марта.
Сообщается, что в конце прошлой недели двукратная чемпионка мира прошла медицинское обследование. Врачи заключили, что для того, чтобы избежать хирургического вмешательства, Медведевой «необходимо строго ограничить высокие специфические нагрузки на стопу».
Спортсменке рекомендовано в срок от 4 до 8 недель воздержаться от исполнения прыжковых элементов, тренировки на льду и в зале Медведевой разрешены.
В ноябре прошлого года Медведевой была диагностирована травма правой стопы, с которой фигуристка выступала на этапах Гран-при. Спортсменка была вынуждена пропустить финал Гран-при, а также чемпионат России. Ее заменит Станислава Константинова, которая является первой запасной в этом сезоне.