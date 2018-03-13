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Медведева пропустит чемпионат мира

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ФОТО: DIMITAR DILKOFF/AFP

Серебряный призер Олимпиады-2018 Евгения Медведева не выступит на чемпионате мира в Милане, который пройдет с 19 по 25 марта.

Сообщается, что в конце прошлой недели двукратная чемпионка мира прошла медицинское обследование. Врачи заключили, что для того, чтобы избежать хирургического вмешательства, Медведевой «необходимо строго ограничить высокие специфические нагрузки на стопу».

Спортсменке рекомендовано в срок от 4 до 8 недель воздержаться от исполнения прыжковых элементов, тренировки на льду и в зале Медведевой разрешены.

В ноябре прошлого года Медведевой была диагностирована травма правой стопы, с которой фигуристка выступала на этапах Гран-при. Спортсменка была вынуждена пропустить финал Гран-при, а также чемпионат России. Ее заменит Станислава Константинова, которая является первой запасной в этом сезоне.

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