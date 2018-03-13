Грязные игры в беличьем гнезде

Политическая борьба за власть всегда вызывает отвращение. Особенно, когда она является внутрипартийной. На прошлой неделе председатель Партии реформ Ханно Певкур смог почувствовать это на собственной шкуре: у общественности должно было сложиться о нем впечатление как о неудачнике, который все разрушил - как финансовые дела партии, так и этику управления.

Если это получилось, Певкуру будет сложно, если вообще не невозможно быть избранным на пост заместителя председателя партии. Под вопросом для него окажется и сама возможность попасть в правление, где каждый голос за и против при голосовании может быть на вес золота.

Самый жесткий противник Певкура в Партии реформ, Кристен Михал, это прекрасно знает. Если посмотреть на список кандидатов, то так называемый список Михала (например, Кейт Пентус-Розиманну, Лайне Рандъярв, Йоко Алендер) может получить около трети мест в состоящем из 16 членов правлении, примерно столько же может отойти представителям так называемого направления обновлений (например, Марис Лаури, Анне Суллинг, Айвар Сыэрд), а остальная треть достаться крылу «и так, и так», то есть голосующих с позиции силы.

В правление баллотируются 26 человек, а это значит, что десять из них – лишние. И хотя сейчас это кажется маловероятным, именно Певкур может оказаться одним из пролетевших. Для этого просто нужно привлекать к нему постоянное негативное внимание со стороны СМИ. Чтобы этого добиться, в его случае нужно выполнить определенные условия, – и на прошлой неделе это произошло - на уходящего руководителя нужно совершить нападение, которое испортит ему репутацию.

Журналистам показали лишь половину счетов, но этого оказалось достаточно, чтобы в СМИ появились новости об огромных долгах партии, полагающейся уходящему со своей должности досрочно генеральному секретарю Тынису Кыйву золотого парашюта и о так называемом datagate – как один, связанный с Первкуром его однопартиец, обрабатывал данные членов партии.

На самом деле содержания не было ни в одной из трех тем. Во-первых, раньше долговая нагрузка партии была еще больше и это напрямую зависит от расходов во время предвыборной кампании. Во-вторых, срочный договор генерального секретаря – это решение времен руководства Михала, на основании которого солидные премии выплачивали и раньше: например, прежнему генеральному секретарю Реймо Небокату.

Певкур изменил это обязательство в уставе партии прошлым летом, но, как мы знаем теперь, от обвинений его это не спасло. И, в-третьих, datagate оказался обычной технической процедурой, глубокого смысла увкоторой не было.