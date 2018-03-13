Грязные игры в беличьем гнезде

За месяц до выборов нового руководителя и правления в Партии реформ идут игры вокруг того, сумеет ли нынешний председатель партии Ханно Певкур и дальше оставаться в числе руководителей организации, пишет Postimees.
Политическая борьба за власть всегда вызывает отвращение. Особенно, когда она является внутрипартийной. На прошлой неделе председатель Партии реформ Ханно Певкур смог почувствовать это на собственной шкуре: у общественности должно было сложиться о нем впечатление как о неудачнике, который все разрушил - как финансовые дела партии, так и этику управления.
Если это получилось, Певкуру будет сложно, если вообще не невозможно быть избранным на пост заместителя председателя партии. Под вопросом для него окажется и сама возможность попасть в правление, где каждый голос за и против при голосовании может быть на вес золота.
Самый жесткий противник Певкура в Партии реформ, Кристен Михал, это прекрасно знает. Если посмотреть на список кандидатов, то так называемый список Михала (например, Кейт Пентус-Розиманну, Лайне Рандъярв, Йоко Алендер) может получить около трети мест в состоящем из 16 членов правлении, примерно столько же может отойти представителям так называемого направления обновлений (например, Марис Лаури, Анне Суллинг, Айвар Сыэрд), а остальная треть достаться крылу «и так, и так», то есть голосующих с позиции силы.
В правление баллотируются 26 человек, а это значит, что десять из них – лишние. И хотя сейчас это кажется маловероятным, именно Певкур может оказаться одним из пролетевших. Для этого просто нужно привлекать к нему постоянное негативное внимание со стороны СМИ. Чтобы этого добиться, в его случае нужно выполнить определенные условия, – и на прошлой неделе это произошло - на уходящего руководителя нужно совершить нападение, которое испортит ему репутацию.
Журналистам показали лишь половину счетов, но этого оказалось достаточно, чтобы в СМИ появились новости об огромных долгах партии, полагающейся уходящему со своей должности досрочно генеральному секретарю Тынису Кыйву золотого парашюта и о так называемом datagate – как один, связанный с Первкуром его однопартиец, обрабатывал данные членов партии.
На самом деле содержания не было ни в одной из трех тем. Во-первых, раньше долговая нагрузка партии была еще больше и это напрямую зависит от расходов во время предвыборной кампании. Во-вторых, срочный договор генерального секретаря – это решение времен руководства Михала, на основании которого солидные премии выплачивали и раньше: например, прежнему генеральному секретарю Реймо Небокату.
Певкур изменил это обязательство в уставе партии прошлым летом, но, как мы знаем теперь, от обвинений его это не спасло. И, в-третьих, datagate оказался обычной технической процедурой, глубокого смысла увкоторой не было.
Таким образом, в крупнейшей в Эстонии оппозиционной партии все так, как и было до сих пор. Певкуру и Михалу тесно в одном помещении, им не хватает места даже в одной партии. Когда вчера Певкур раскрыл в социальной сети Facebook обстоятельства выплаты компенсации по уходу Кыйву, за первые восемь часов сообщение отметили как понравившееся всего 18 из 3600 друзей по Facebook.
Это одна маленькая деталь, которая говорит о том, что успокоившаяся в декабре, после сообщения об уходе Певкура, внутренняя атмосфера в Партии реформ вновь стала напряженной. Наведение порядка внутри партии для будущего руководителя Каи Каллас будет своеобразным фокусом, одним из ключевых героев которого станет новый генеральный секретарь партии Керт Валдару.
Занимавшегося прежде в Министерстве внутренних дел проблемами миграции и сейчас руководящего Астангуским центром профреабилитации Валдару знают по жестким высказываниям, однако мнения о его лидерских способностях среди знающих его людей расходятся.
Одни считают Валдару руководителем, который жаждет иметь солидный официальный кабинет, а другие характеризуют его, как визионера. Третьи называют его амбициозным руководителем, держащим маршальский жезл, обуздать которого серому кардиналу Кристену Михалу будет не под силу. Четвертые считают слабостью Валдару отсутствие опыта в большой политике, которое старый лис вроде Михала обязательно использует. Последний уже предпринял первые шаги, неоднократно встретившись с Валдару еще до того, как остальные члены партии услышали имя нового генерального секретаря.
Последние недели положение в руководимой Ханно Певкуром Партии реформ, конечно, нельзя похвалить, поскольку с совместного аккаунта самого Валдару и его друзей в адрес нынешнего председателя неоднократно звучали слова критики.
В то же время, Певкур нужен партии как магнит для голосов на выборах. Полное отстранение бывшего председателя от управления партией будет выглядеть как политическая репрессия, которая во время выборов может негативно повлиять на репутацию партии.
Таким образом, будущий руководитель Кая Каллас оказалась перед выбором. В ситуации, когда она при помощи своего отца Сийму Калласа заключила с крылом Михала своеобразную сделку, она должна суметь избежать возникновения старой ситуации в партии.
Новый генеральный секретарь Керт Валдару в этом процессе является первым, но важным звеном цепи. Является ли он в этой сложной игре темной лошадкой, покажет время.
Нового руководителя и руководящий орган Партия реформ выберет 14 апреля.