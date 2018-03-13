Железнодорожные компании Балтии договорились об организации маршрута контейнерного поезда

Представители LDZ и ее дочерних предприятий LDZ Cargo и LDZ Logistika, а также литовской Lietuvos gelezinkeliai и эстонской EVR Cargo договорились объединить силы, чтобы ускорить организацию контейнерного поезда по этому маршруту.

Рабочая группа, в которую войдут представители всех трех стран Балтии, разработает конкурентоспособное тарифное предложение и график курсирования контейнерного поезда, а также подготовит предложение для тех владельцев грузов, которые пока не используют для их перевозки железнодорожную инфраструктуру.

Первое заседание рабочей группы планируется провести в конце марта.

Как подчеркнул президент LDZ Эдвин Берзиньш, состоявшаяся в Риге встреча и ее результат - хороший пример сотрудничества балтийских стран, потенциал которого используется еще недостаточно.