Железнодорожные компании Балтии договорились об организации маршрута контейнерного поезда

Железнодорожные компании Латвии, Литвы и Эстонии 12 марта в Риге договорились об организации интермодального контейнерного поезда Amber Train по маршруту Шяштокай - Рига - Таллин, сообщили агентству BNS в Latvijas dzelzcels ( LDZ).
Представители LDZ и ее дочерних предприятий LDZ Cargo и LDZ Logistika, а также литовской Lietuvos gelezinkeliai и эстонской EVR Cargo договорились объединить силы, чтобы ускорить организацию контейнерного поезда по этому маршруту.
Рабочая группа, в которую войдут представители всех трех стран Балтии, разработает конкурентоспособное тарифное предложение и график курсирования контейнерного поезда, а также подготовит предложение для тех владельцев грузов, которые пока не используют для их перевозки железнодорожную инфраструктуру.
Первое заседание рабочей группы планируется провести в конце марта.
Как подчеркнул президент LDZ Эдвин Берзиньш, состоявшаяся в Риге встреча и ее результат - хороший пример сотрудничества балтийских стран, потенциал которого используется еще недостаточно.
«В будущем новые возможности может создать строящаяся железнодорожная инфраструктура с колеей европейской ширины, но уже сегодня мы можем работать в имеющейся сети, обеспечивая клиентам удобную и эффективную логистику грузов», - отметил он.