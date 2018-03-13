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Железнодорожные компании Балтии договорились об организации маршрута контейнерного поезда

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ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eetsi Postimees

Железнодорожные компании Латвии, Литвы и Эстонии 12 марта в Риге договорились об организации интермодального контейнерного поезда Amber Train по маршруту Шяштокай - Рига - Таллин, сообщили агентству BNS в Latvijas dzelzcels ( LDZ).

Представители LDZ и ее дочерних предприятий LDZ Cargo и LDZ Logistika, а также литовской Lietuvos gelezinkeliai и эстонской EVR Cargo договорились объединить силы, чтобы ускорить организацию контейнерного поезда по этому маршруту.

Рабочая группа, в которую войдут представители всех трех стран Балтии, разработает конкурентоспособное тарифное предложение и график курсирования контейнерного поезда, а также подготовит предложение для тех владельцев грузов, которые пока не используют для их перевозки железнодорожную инфраструктуру.

Первое заседание рабочей группы планируется провести в конце марта.

Как подчеркнул президент LDZ Эдвин Берзиньш, состоявшаяся в Риге встреча и ее результат - хороший пример сотрудничества балтийских стран, потенциал которого используется еще недостаточно.

«В будущем новые возможности может создать строящаяся железнодорожная инфраструктура с колеей европейской ширины, но уже сегодня мы можем работать в имеющейся сети, обеспечивая клиентам удобную и эффективную логистику грузов», - отметил он.

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