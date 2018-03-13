Эстонка в Мексике: нам пришлось дать взятку полицейскому, чтобы выбраться из страны

Мы с мужем отправились в Калифорнию, а также решили побывать в Сан-Диего. Несмотря на уговоры друзей, мы решили съездить в Мексику, поскольку до границы было совсем близко. Разумеется, нам не стоило этого делать, описывает свое путешествие по США Мариа Йоост.
По словам путешественницы, они ехали по шоссе, пока не увидели табличку «Last exit to USA,» (последний съезд в сторону США – англ.), пишет Reisile.
«Верится с трудом, что мы не сможем потом развернуться», - сказала Мариа, а супруг с ней согласился. Вскоре они пересекли границу с Мексикой. Путешественникам стало понятно, что развернуться им уже не удастся.
Супружеская пара собиралась при первой же возможности покинуть Мексику. Встретившийся им на пути пограничник объяснил, куда им нужно ехать. Поскольку карта в навигаторе была устаревшей, они оказались у неправильного пограничного пункта. Остановившийся рядом таксист предложил помощь. Путешественники поехали следом за ним, а через несколько минут автомобиль такси остановился. Водитель вышел и сказал, что хочет за помощь 20 долларов, а также отметил, что пограничный пункт находится за углом.
Когда Мариа с мужем завернули за угол, то увидели указатель на Сан-Диего. Не успели они обрадоваться, как их остановили полицейские.
Стражи порядка предложили туристам два варианта: либо они платят штраф в 700 долларов, либо они высаживают нас из машины и везут в участок. Поскольку автомобиль был взят в аренду, а также у него не действовала страховка на территории Мексики, супруги предложили решить проблему иным способом.
Мариа сообщила полицейскому, что они приехали из страны, раньше входившей в состав СССР и граничащей с Россией, а в Мексике оказались случайно, так как пропустили нужный поворот.
Девушка протянула стражу порядка паспорт, в котором были 200 долларов. Она отметила, что больше денег у них нет. После непродолжительных переговоров полицейский взял деньги и отпустил туристов.
На границе с США им пришлось простоять около трех часов. Вокруг очереди было множество торговых точек, где предлагали текилу, сладости, картины и даже щенков.
Когда туристы вернулись в США, они осознали, что дали полицейскому взятку, чтобы выбраться из страны живыми. «Вот так опыт! Впредь мы будем больше верить дорожным знакам», - подытожила она.