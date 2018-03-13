Эстонка в Мексике: нам пришлось дать взятку полицейскому, чтобы выбраться из страны

По словам путешественницы, они ехали по шоссе, пока не увидели табличку «Last exit to USA,» (последний съезд в сторону США – англ.), пишет Reisile.

«Верится с трудом, что мы не сможем потом развернуться», - сказала Мариа, а супруг с ней согласился. Вскоре они пересекли границу с Мексикой. Путешественникам стало понятно, что развернуться им уже не удастся.

Супружеская пара собиралась при первой же возможности покинуть Мексику. Встретившийся им на пути пограничник объяснил, куда им нужно ехать. Поскольку карта в навигаторе была устаревшей, они оказались у неправильного пограничного пункта. Остановившийся рядом таксист предложил помощь. Путешественники поехали следом за ним, а через несколько минут автомобиль такси остановился. Водитель вышел и сказал, что хочет за помощь 20 долларов, а также отметил, что пограничный пункт находится за углом.

Когда Мариа с мужем завернули за угол, то увидели указатель на Сан-Диего. Не успели они обрадоваться, как их остановили полицейские.

Стражи порядка предложили туристам два варианта: либо они платят штраф в 700 долларов, либо они высаживают нас из машины и везут в участок. Поскольку автомобиль был взят в аренду, а также у него не действовала страховка на территории Мексики, супруги предложили решить проблему иным способом.

Мариа сообщила полицейскому, что они приехали из страны, раньше входившей в состав СССР и граничащей с Россией, а в Мексике оказались случайно, так как пропустили нужный поворот.

Девушка протянула стражу порядка паспорт, в котором были 200 долларов. Она отметила, что больше денег у них нет. После непродолжительных переговоров полицейский взял деньги и отпустил туристов.

У границы работают "регулировщики", которые хотят за свою помощь деньги. ФОТО: Maria Joost/Postimees

На границе с США им пришлось простоять около трех часов. Вокруг очереди было множество торговых точек, где предлагали текилу, сладости, картины и даже щенков.

Торговые точки на границе. ФОТО: Maria Joost/Postimees