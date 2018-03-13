Обилие зелени

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Крупные растения, желательно самых экзотических форм и в больших количествах, станут основным акцентом в интерьере — больше декора не понадобится. А еще можно отдать все стены под расписные флористические рисунки или обои. Они могут быть любыми: черно-белыми или, наоборот, самых неожиданных цветовых сочетаний — например, розового и синего.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Если вы не готовы к столь кардинальным мерам, можно добавить аксессуары с флористическим рисунком — подушки или обивка кресла с таким принтом сделают нейтральный интерьер более интересным.

Металлические поверхности

Продолжает набирать популярность появившаяся в прошлом году тенденция использования в интерьере металлов теплых оттенков — меди, бронзы, латуни. Эти материалы расставляли акценты, украшая светильники, мебель и сантехнику.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Сейчас дизайнеры используют металлы при отделке панелей, и этот тренд только набирает обороты. Приоритет отдается более матовым поверхностям — в основном латуни.

Нестандартное сочетание цветов

По отдельности эти цвета могут быть не очень приятны глазу, но вместе они становятся неотъемлемой частью одной картины. Не бойтесь играть непривычными сочетаниями цветов и находить новые яркие контрасты Популярным стал и прием деления помещения или предмета интерьера разными цветами по горизонтали. Это добавляет помещению графичности.

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Доминирующим цветом можно назвать все оттенки розового — сейчас он часто встречается в интерьерах. Но этот тренд скоро выйдет из моды, поэтому увлекаться им не стоит. Лучше отдать предпочтение глубоким сине-зеленым тонам, которые еще долго останутся на пике популярности.

Уход от минимализма

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Чисто минималистичные интерьеры выглядят слишком просто и немного не в духе времени. Безусловно, интерьер должен быть функционален, но оживлять его необходимо. Например, диванная группа может состоять из совершенно разных предметов — современный диван, кресло из 60-х, подвесной гамак в стиле бохо. Принцип такого микса понятен, но главное — не переборщить.