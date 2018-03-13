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Министр предпринимательства позвала индийских ИТ-специалистов в Эстонию

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Министр предпринимательства и ИТ Урве Пало.

ФОТО: Тайро Луттер

Министр предпринимательства и ИТ Урве Пало сказала в интервью газете Times of India, что Эстонии нужно ориентировочно 7000 ИТ-специалистов, и позвала индийских специалистов в Эстонию.

«Это будет выигрышной ситуацией для обеих стран, поскольку мы получим квалифицированную рабочую силу, а индийцы получат возможность работы в стране, которая находится в авангарде ИТ-инноваций», - сказала Пало и добавила, что запущена также программа «Учись в Эстонии», которая поощряет молодежь получать в Эстонии качественное образование.

«Что касается стартапов, программа э-резидентства дает им возможность быть э-резидентами, то есть пользоваться эстонскими электронными услугами вне зависимости от местонахождения. У нас более 30 000 э-резидентов из 152 стран, в том числе 1200 в Индии», - добавила она.

Визит бизнес-делегации в Индию, организованный в сотрудничестве Министерства экономики и коммуникаций и Фонда развития предпринимательства (EAS), начался в прошлую среду и завершился в понедельник. Делегация посетила три главных бизнес-центра Индии — Дели, Ченнаи и Мумбаи.

Для развития экономических связей между Эстонией и Индией у министра предпринимательства и ИТ Пало были запланированы встречи с семью министрами Индии. Центральными темами встреч были сотрудничество в дигитальной встрече и обмен опытом электронного управления, индийские министры также проявили интерес к эстонским практикам в сфере кибербезопасности.

В состав делегации вошли предприятия Comodule, Guardtime, Velmenni, TransferFriend, Jobbatical и EnLife, а также представители EAS, программ э-резидентства и Work In Estonia.

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