Некоторые жители Эстонии могут остаться без денег из-за сомнительных инвестиций Swedbank

«С большой вероятностью клиенты останутся без своих денег, если и до конца месяца они не обратятся в суд. Сам Swedbank не может принудить клиентов обратиться в суд, поскольку тогда у банка возникнет конфликт интересов», - говорит адвокат Лийс Пуйдак.

Среди потенциальных пострадавших десятки предпринимателей и общественных деятелей Эстонии.

В 2007 году Swedbank перевел в фонд Nord Hill Land Portfoli деньги клиентов - миллионы евро, за счет которых приобрел в различных районах Румынии участки земли.

Почти четыре миллиона евро были направлены напрямую в Румынию на основании договоров об администрировании портфелей, а это означает, что банку даже не нужно было информировать своих клиентов о рискованной инвестиции.

31 марта пройдут три года с момента окончания срока выкупа долговых расписок Nord Hill Land Portfolio, это предполагает, что эмитент должен был возвращать деньги клиентов банка. Поскольку ни одна выплата после окончания срока выкупа не была сделана, требование может стать просроченным.

На сегодняшний день Nord Hill Land Portfolio – банкрот. Выяснилось, что вместо перспективных земельных участков инвестиции были сделаны в неподходящие для строительства жилья сельскохозяйственные угодья, а строительные ограничения наложены на значительную части недвижимости.

До сегодняшнего дня банк не смог предоставить ни одного документа, доказываюшего, что была проведена предварительная оценка участков земли, что в случае сделок с недвижимостью является обычной практикой.

Хотя банк взял деньги на инвестиционную услугу, он отказывается предоставить внесудебное объяснение того, почему должная проверка не была выполнена, и утверждает, что документы, касающиеся инвестиционного решения, «не сохранились».

В совет материнской фирмы Nord Hill Land Portfolio (NHLP) на момент сделки входили три человека, один из которых – представитель Swedbank. История сделок показывает, что на бумаге земля несколько раз перепродавалась, с помощью чего искусственно повышалась цена участков, чтобы увеличить их ценность а в глазах инвесторов.

Когда NHLP не смог выкупить долговые расписки клиентов, банк захотел увеличить окончательный срок выкупа. Продление долговых расписок удалось, поскольку согласно договору об оказании инвестиционных услуг клиенты предоставили банку право на принятии подобных решений. В то же время было начато производство о банкротстве фонда.

На сегодняшний день большая часть кредиторов передали свои требования компании Bond Recovery, которая подала в суд на Swedbank. Требование о возмещении ущерба основано на утверждении, что банк нарушил свои обязательства по предоставлению инвестиционных услуг.

Объяснения Swedbank

Руководитель по связям с общественностью Swedbank Кристи Роост сказала, что Swedbank никогда не управлял ни Nord Hill Land Portfoliot, ни портфелем недвижимости в Румынии.

«Как представитель большого числа инвесторов, сотрудник Swedbank был членом совета директоров компании с равным правом голоса», - сказала Роост.

По словам Роост, в течение многих лет компания испытывала проблемы. «Являясь членом совета, мы искали решение, как ликвидировать предприятие так, чтобы у кредиторов была возможность вернуть хотя бы часть инвестиций», - рассказывает Роост.

По ее словам, Swedbank активно стал вмешиваться в общие собрания инвесторов с 2010 года, когда выяснилось, что бизнес-деятельность существующего руководства не отвечает интересам инвесторов.

Swedbank продолжает представлять своих клиентов, от имени которых он до сих пор состоит в совете компании.

По словам Роост, у компании еще есть земельный портфель, который в перспективе нескольких лет может быть продан.

Swedbank, как член совета предприятия, считает, что, подав заявление о банкротстве, руководитель компании скорее нанес ущерб интересам инвесторов.