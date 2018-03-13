По делу об отравлении Скрипаля разыскивают таинственную брюнетку в маске

Темноволосую женщину с черной защитной маской на лице и с большой сумкой в руках увидел свидетель за час до обнаружения на скамейке у торгового центра Скрипаля и его дочери с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Ранее сообщалось, что там была еще таинственная блондинка, передает Newsru.

Правоохранительные органы пока не заявляли о каких-либо потенциальных подозреваемых и не публиковали их изображения, несмотря на то что весь центр города, где произошло отравление, находится под контролем новой системы видеонаблюдения высокой четкости.

О таинственной женщине сообщил 50-летний местный житель Марк Фрэнсис. Он отметил, что в Солсбери нечасто можно увидеть людей в таких масках, так как в городе нет смога или какого-либо загрязнения, от которого надо защищаться. Когда же стало известно об отравлении Скрипаля и его дочери, мужчина понял, что, возможно, речь идет о причастности женщины к преступлению и она пыталась скрыть лицо.

В минувшие выходные СМИ сообщили, что некий свидетель заявил полиции, что за час до обнаружения Скрипаля и его дочери он видел неподалеку человека в маске, прятавшего лицо под капюшоном.

66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были госпитализированы 4 марта с признаками отравления неизвестным нервно-паралитическим веществом. Они остаются в больнице в критическом состоянии.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что, скорее всего, к инциденту причастна Россия. По словам главы правительства, Скрипаль и его дочь были отравлены при помощи военного нервно-паралитического вещества из семейства "Новичок", разработанного в РФ. Россия ответственна либо напрямую за отравление, либо за утрату контроля над этим веществом, уточнила Мэй.