По словам Валге, целью его публикации было не пригвоздить водителя автобуса к позорному столбу или требовать его увольнения. "Это совершенно неправильно. Скорее хотел обратить внимание на опасную ситуацию, которой нужно избегать. В последнее время на железных дорогах было достаточно много несчастных случаев", - сказал Валге. Он добавил, что было видно, что в городском автобусе находится много детей.

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк сказала, что полиции о происшествии известно столько же, сколько пользователям соцсетей, видившим запись.

"Как правило, на этом переезде не возникает проблем. Поэтому сложно было предвидеть проблему, возникшую у водителя автобуса на этом переезде", - сказала Вирк. Она добавила, что на основании имеющейся информации можно заключить, что случай произошел утром в час пик в Тарту на железнодорожном переезде Аарда.

"Очевидно, две колонны автомобилей, желавших пересечь железнодорожный переезд растянилсь до такой степени, что автобус не успел вовремя пересечь переезд до прибытия поезда", - сказала Вирк. Из-за этого автобус мог остаться впереди автомобилей, когда позади него опустился шлагбаум, а ехать дальше было невозможно из-за находящихся впереди машин. "На видео видно, что водитель автобуса пытался проехать, и оставил при этом поезду дорогу для движения, чтобы никто не пострадал", - сказала она.

В полиции подчеркнули, что подобных ситуаций и возможных опасностей можно избежать, если основательно оценить, можно ли двигаясь в данной колонне автомобилей безопасно пересечь переезд. Если нет, необходимо дождаться, когда находящиеся впереди автомобили достаточно продвинутся и освободят железнодорожный переезд.

Член правления SEBE пояснил, что ситуация сложилась утром в месте, где расположены два железнодорожных перехода, каждый из которых регулируется отдельным шлагбаумом.

"Если первая железная дорога закрыта, может случиться так, что колонна ожидающих переезда автомобилей растягивается до следующего перехода. Такая ситуация сложилась этим утром", - константировал Кальюсте. Он подтвердил, что с водителем автобуса уже говорили о происшедшем.

"Водитель автобуса осознавал, что в случае возможного закрытия шлагбаума, автобус, скорее всего, останется под шлагбаумом", - сказал Кальюсте. По этой причине водитель решил двигаться вперед.