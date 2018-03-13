вторник, 13 марта 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка" Хели Адамович
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Законопроект EKRE о гимне провалился в Рийгикогу

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Raul Mee

Во вторник Рийгикогу проголосовал за прекращение производства по инициированному Консервативной народной партией (EKRE) проекту Закона о гимне.

За отклонение законопроекта в первом чтении проголосовал 51 депутат, против восемь, один воздержался.

Целью инициативы EKRE было законом закрепить за гимном статус одного из государственных символов и утвердить порядок его использования. Предлагалось по закону утвердить в качестве гимна Эстонии „Mu isamaa, mu õnn ja rõõm“ («Отчизна, мое счастье и радость моя»).

В пояснительной записке указано, что если символы Эстонской Республики — флаг и государственный герб — и порядок их использования утверждены законами, то гимн на уровне закона не утвержден. С учетом того, что произведение Фридриха Пациуса «Отчизна, мое счастье и радость моя» все эти годы входило в число государственных символов наряду с гербом и флагом, законопроект придает гимну официальный статус, говорится в записке.

На прошлой неделе конституционная комиссия Рийгикогу проголосовала за исключение поданного EKRE проекта Закона о гимне из делопроизводства и порекомендовала дополнить касающимися гимна деталями закон о флаге Эстонии. 8 марта правление Рийгикогу решило включить в делопроизводство представленный конституционной комиссией проект поправки к закону о флаге.

На заседании 15 февраля правительство решило принципиально поддержать представленный фракцией EKRE проект Закона о гимне. За поддержку закона выступил член IRL и министр юстиции Урмас Рейнсалу, социал-демократ и министр культуры Индрек Саар закон не поддержал. На прошлой неделе председатель конституционной комиссии Рийгикогу и член фракции IRL Марко Померанц сообщил, что предложит отклонить проект Закона о гимне и включить в закон об эстонском флаге положение о гимне.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ