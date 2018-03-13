Законопроект EKRE о гимне провалился в Рийгикогу

За отклонение законопроекта в первом чтении проголосовал 51 депутат, против восемь, один воздержался.

Целью инициативы EKRE было законом закрепить за гимном статус одного из государственных символов и утвердить порядок его использования. Предлагалось по закону утвердить в качестве гимна Эстонии „Mu isamaa, mu õnn ja rõõm“ («Отчизна, мое счастье и радость моя»).

В пояснительной записке указано, что если символы Эстонской Республики — флаг и государственный герб — и порядок их использования утверждены законами, то гимн на уровне закона не утвержден. С учетом того, что произведение Фридриха Пациуса «Отчизна, мое счастье и радость моя» все эти годы входило в число государственных символов наряду с гербом и флагом, законопроект придает гимну официальный статус, говорится в записке.

На прошлой неделе конституционная комиссия Рийгикогу проголосовала за исключение поданного EKRE проекта Закона о гимне из делопроизводства и порекомендовала дополнить касающимися гимна деталями закон о флаге Эстонии. 8 марта правление Рийгикогу решило включить в делопроизводство представленный конституционной комиссией проект поправки к закону о флаге.