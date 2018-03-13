Россия теряет таланты: лучший в мире юниор не может попасть в сборную и готов уйти в авиацию

18 марта Малиновский официально переходит на взрослый уровень - ему исполняется 21 год. Проблемы перехода из юниоров во взрослую команду есть и были в России - так, например, практически сгубили Ульяну Кайшеву, которой вовремя не дали стартовать на Кубке мира, хотя Кайшева в юниорках была сильнее многих одногодок, таких как Лаура Дальмайер из Германии

«Читал интервью Андрея Падина, что мне вроде как рано на Кубок мира. Сейчас рано, потом, наверное, будет поздно.

Я считаю, что на уровне Кубка мира можно справляться, все мы люди с двумя руками, двумя ногами – ничего сверхъестественного в соперниках нет. Единственное, у них больше опыта и меньше страха. Хотя как они бежали Олимпиаду – страх был одинаковым у всех.

Если честно, от слов Падина обидно. Швед Самуэльссон мой ровесник, год выступал на Кубке мира, почти не забегал в 20-30, а теперь олимпийский чемпион и с личным серебром. У нас дают молодым шанс на одну-две гонки. Не получилось? До свидания, снова домой – это основная проблема.

Все постоянно спрашивают, что я выбираю: биатлон или авиацию? Конечно, охота задержаться в биатлоне, но блин, я хочу стартовать на Кубке мира.

Понятно, что сначала не очень удачно, но хотя бы набираться опыта, осматриваться. Если юниорам дадут год на Кубке мира – придет результат. Юниорская команда не хуже взрослой, у нас просто меньше опыта», – сказал Малиновский.

Биатлонист Малиновский также учится на пилота вертолета и собирается продолжать династию: профессиональным пилотом работает его отец. К тому же, как говорит Малиновский перспектива заработков в биатлоне не идет ни в какое сравнение с заработком приличного пилота: «Пилот авиакомпании зарабатывает чуть больше титулованного биатлониста, такого, как Шипулин. Пилот-частник – в десятки раз больше. Авиация более прибыльна, но для меня дело не в деньгах.

Биатлон или авиация? Все равно сейчас не скажу, это очень тяжело для меня. В какой-то степени не определился, в какой-то степени секрет. Душа в небе – этого не отнять, мое детство и моя жизнь. Я не хочу себе изменять, я буду пилотом. Вопрос – сейчас или позднее?