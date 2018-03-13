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  • Эксперт: средняя таллиннская квартира приносит своему собственнику 10 000 евро прибыли в год

Эксперт: средняя таллиннская квартира приносит своему собственнику 10 000 евро прибыли в год

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ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Так как цены на недвижимость постоянно растут, средняя квартира в столице в год дорожает на 10 000 евро, показывает анализ рынка, сделанный Center Kinnisvara.  

В конце февраля рыночная стоимость средней квартиры в Таллинне составила 91 893 евро, что на 12% больше, чем в феврале прошлого года. “Конечно, немалую роль сыграл и тот факт, что самым популярным районом в феврале стал Кесклинн, а цена квадратного метра в этом районе выше, чем в других. Это тоже повлияло на рост средней стоимости”, - уточнил руководитель Center Kinnisvara Кристиан Айрер. 

Февраль был более активным, чем январь. Если в январе больше всего сделок проводилось с квартирами в Ласнамяэ, где стоимость квадратного метра составляла 1500 евро, то в феврале большая часть сделок была заключена с более дорогими, в среднем, 2300-евровыми квартирами в центре города.

Средняя стоимость сделки купли-продажи квартирной собственности в феврале увеличилась на 3500 евро.  

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