Эксперт: средняя таллиннская квартира приносит своему собственнику 10 000 евро прибыли в год

Так как цены на недвижимость постоянно растут, средняя квартира в столице в год дорожает на 10 000 евро, показывает анализ рынка, сделанный Center Kinnisvara.
В конце февраля рыночная стоимость средней квартиры в Таллинне составила 91 893 евро, что на 12% больше, чем в феврале прошлого года. “Конечно, немалую роль сыграл и тот факт, что самым популярным районом в феврале стал Кесклинн, а цена квадратного метра в этом районе выше, чем в других. Это тоже повлияло на рост средней стоимости”, - уточнил руководитель Center Kinnisvara Кристиан Айрер.
Февраль был более активным, чем январь. Если в январе больше всего сделок проводилось с квартирами в Ласнамяэ, где стоимость квадратного метра составляла 1500 евро, то в феврале большая часть сделок была заключена с более дорогими, в среднем, 2300-евровыми квартирами в центре города.
Средняя стоимость сделки купли-продажи квартирной собственности в феврале увеличилась на 3500 евро.