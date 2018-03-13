Эксперт: средняя таллиннская квартира приносит своему собственнику 10 000 евро прибыли в год

В конце февраля рыночная стоимость средней квартиры в Таллинне составила 91 893 евро, что на 12% больше, чем в феврале прошлого года. “Конечно, немалую роль сыграл и тот факт, что самым популярным районом в феврале стал Кесклинн, а цена квадратного метра в этом районе выше, чем в других. Это тоже повлияло на рост средней стоимости”, - уточнил руководитель Center Kinnisvara Кристиан Айрер.