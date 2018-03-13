Желто-синий бойкот: министр спорта Украины присоединился к просьбам шведского биатлониста

"Федерации биатлона США, Канады и Чехии заявили о бойкоте этапа Кубка мира в России, Тюмени. Убежден, что и наше биатлонное сообщество должно стать участником этой акции. Это моя позиция как министра и гражданина – я за бойкот. Россия – государство-агрессор, которое оккупировало часть нашей территории. Россия – государство, где употребление допинга стало одним из элементов национальной спортивной политики. Думаю, что Федерация биатлона Украины прислушается к позиции министра.

Также хотел бы проинформировать, что мы обращаемся ко всем международным федерациям с просьбой – не назначать международных спортивных соревнований на территории государства-агрессора и злостного нарушителя Всемирного антидопингового кодекса", – написал на своей странице в Facebook Жданов.

Ранее украинская федерация биатлона заявляла, что пошлет в Тюмень свой самый сильный состав.

Себастьян Самуэльссон, спортсмен, также выступающий под желто-синим флагом заявлял о бойкоте этапа в Тюмени. Сейчас биатлонист считает, что российской стороне следует изменить отношение к допинговым проблемам в стране.

«Как только Всемирное антидопинговое агентство (WADA) восстановит РУСАДА, проблемы в том, чтобы проводить в России соревнования, не будет.

Я считаю, что это возможно, но русские должны посмотреть на себя и понять, что они сделали, им нужно по-настоящему захотеть решить проблему. Как я понимаю, они не считают, что совершили что-то плохое.

Большая проблема заключается в том, что IBU не воспринимает эту ситуация всерьез или просто ничего не делает.

Я уверен, что большинство спортсменов, выступающих на Кубке мира, не хотят ехать в Россию. Речь идет о том, чтобы все мы объединились и оказали давление на IBU, но, к сожалению, мы не такие сплоченные, как надеялись.