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Статистика: жители Эстонии стали более одинокими

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Пожилая женщина. Иллюстративное фото.

ФОТО: Graham Oliver/PhanterMedia/Scanpix

В последние 80 лет семьи в Эстонии стали значительно малочисленнее, в глаза бросается число людей, живущих в одиночестве, передает Rus.Err.

Департамент статистики отмечает в своем блоге, что семьей считаются люди, проживающие по одному адресу, которых объединяет ведение общего хозяйства (общий бюджет, еда).

В 1934 году в Эстонии насчитывалось почти 346 000 семей, из которых в одиночестве проживали 22% людей.

В 2011 году семей было почти 600 000, из этого числа 40% жили в одиночестве.

Средний размер семьи в 1934 году составлял 4 человека, причем большинство людей жили в семьях с четырьмя членами (20%).

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