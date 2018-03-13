Статистика: жители Эстонии стали более одинокими
13 марта 2018 г., 12:55
В последние 80 лет семьи в Эстонии стали значительно малочисленнее, в глаза бросается число людей, живущих в одиночестве, передает Rus.Err.
Департамент статистики отмечает в своем блоге, что семьей считаются люди, проживающие по одному адресу, которых объединяет ведение общего хозяйства (общий бюджет, еда).
В 1934 году в Эстонии насчитывалось почти 346 000 семей, из которых в одиночестве проживали 22% людей.
В 2011 году семей было почти 600 000, из этого числа 40% жили в одиночестве.
Средний размер семьи в 1934 году составлял 4 человека, причем большинство людей жили в семьях с четырьмя членами (20%).