Статистика: жители Эстонии стали более одинокими

Департамент статистики отмечает в своем блоге, что семьей считаются люди, проживающие по одному адресу, которых объединяет ведение общего хозяйства (общий бюджет, еда).

В 1934 году в Эстонии насчитывалось почти 346 000 семей, из которых в одиночестве проживали 22% людей.

В 2011 году семей было почти 600 000, из этого числа 40% жили в одиночестве.