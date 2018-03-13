Вне дома: спешите принять участие в гастрономическом фестивале "Вкус Франции"

Вчера на приеме в резиденции полномочного посла Французской республики мадам Клодьи Делмас-Шерер на Вышгороде рестораторы и шеф-повара девяти ресторанов Эстонии и пяти кулинарных школ огласили свои меню. Многие отметили, что столики уже зарезервированы и ужины оплачены. Но свободные места еще есть.

Чем же будут удивлять любителей французской кухни наши рестораны? Расскажем о самых, на наш взгляд, интересных меню. Да не обидятся те рестораны, которые предложили традиционные блюда. Наверняка и они будут вкусны, но хочется все-таки успеть попробовать что-то оригинальное. Тем более что в основном это меню одного дня, иногда трех, в редких случаях - недели. А потом - оревуар до будущего года.

ФОТО: Chez Andre

Тартуский ресторан французской кухни Chez Andrè участвует в фестивале четвертый раз. В этом году составлять меню известному эстонскому повару Андрусу Вахту помогал не менее известный повар - бельгиец Ману Вилле. Меню богато: устрицы, гребешки в золе, филе перепелки, лосятина, сырный сэндвич с пармезаном, десерт под необычным названием "зеркальный торт"...

ФОТО: Chez Andre

Херкки Руубель из ресторана пярнуского отеля Rannahotell приглашает отведать привезенную из Франции фуа-гра, поданную с компотом из фенхеля, клюквой и маринованным яблоком, и голубя с кремом из тыквы-лагенарии и зеленым горошком. Звучит заманчиво!

Не просто фуа-гра, а фуа-гра брюле с бриошью и бальзамическим соусом из клубники - блюдом, приготовленным шефом Сандером Сеппом, можно будет насладиться в ресторане Spot.

ФОТО: скриншот с сайта restoranspot.ee

Морепродуктами, треской, сибасом, телятиной сейчас никого не удивишь, а вот тушеным бычьим хвостом - запросто! Это вкуснейшее и очень французское блюдо включил в фестивальное меню шеф ресторана Horisont Марко Сымер.

А вот потрясающее описание основного блюда, сделанное Рене Уусмеэсом, шефом ресторана MEKK: пропитанное травами слегка запеченное говяжье филе и тушеная говяжья щека, печеный цикорий, топинамбур и сливочный сыр с трюфелями, черносмородиновый винный соус. Описание вызывает желание направить голодные стопы именно в это заведение.

Но вот начинает рассказывать о своем меню шеф-повар ресторана Monaco Вирко Тугевус, и при упоминании супа из сморчков публика оживляется еще больше!

Эти шефы, да и другие профессионалы своего дела из Таллинна, Тарту, Пярну и Хаапсалу угостят нас с вами на славу, никто не сомневается. Но в этом году в фестивале принимают участие пять центров профессионально-технического обучения. В их меню - необыкновенные и редкие блюда. Даже луковым супом будут потчевать не маститые шефы, а ученики.

Итак, ресторан La Fourmi при Центре профессионального образования Ида-Вирумаа в Йыхви порадует классическим луковым супом. Там же подадут телячьи почки в соусе из сметаны и дижонской горчицы с богатым гарниром: с луком шалот и грибами, легким зеленым салатом, жареной спаржей и картошкой, жаренной на гусином жиру. Пальчики оближешь! Хоть сейчас отправляйся в Йыхви!

В меню вильяндиского Центра профтехобразования покоряет покрытый беконом рулет из кролика с овощами и соусом из красного вина, жареными грибами, морковью и глазурованными зелеными бобами.

Как вы понимаете, наш обзор - чисто теоретический, никто еще эти блюда, кроме их создателей, не пробовал. Да и иллюстраций мало, только информация к размышлению. Кстати, об иллюстрациях. Ни одно заведение, кроме Chez Andrè и частично Spot, не побаловало гурманов фотографиями блюд. Если даже фото блюд других участников и есть, то они запрятаны так глубоко в недрах интернета, что их не найти. А ведь, согласитесь, глазами любят не только мужчины, но и любители вкусно поесть! Как это, кстати, по-французски!