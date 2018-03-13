вторник, 13 марта 2018 г.
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Галерея с похорон: банк Эдгара Сависаара приказал долго жить

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Сегодня Дом учителей, расположенный в Старом городе Таллинна, стал местом, где банк Сависаара Eesti Ühistupank прекратил свое существование и ушел в историю.

Основным пунктом повестки дня начавшегося в 10.30 общего собрания членов Eesti Ühistupank было принятие решения о прекращении деятельности в качестве кредитного учреждения, чтобы после стать просто доходным объединением, название которого больше не содержит слова «банк», передает Postimees.

Так и произошло. Участники собрания решили, что Eesti Ühistupank теперь будет называться Eesti Ühistukapital и больше не будет вести деятельность в качестве кредитного учреждения. В собрании приняли участие 87 членов объединения, за изменения проголосовали 62 человека, против были шесть человек, воздержались – 11.

Смотрите фоторепортаж Postimees с места событий!

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