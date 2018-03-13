Россия пригрозила ответить США в случае удара по Дамаску

Российские военные примут ответные меры, если будет нанесен удар по Дамаску, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он заявил, что у штаба есть достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения, передает Newsru.
По словам Герасимова, США планируют обвинить в применении химического оружия правительственные силы Сирии. "В качестве ответной меры Вашингтон планирует нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска", - сказал генерал на селекторном совещании во вторник, 13 марта (цитата по "Интерфаксу").
Он отметил, что в Дамаске в учреждениях и на объектах Минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие военной полиции.
"В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные Силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять", - сказал Герасимов.
В конце прошлой недели в МИД Сирии заявили, что 11 марта боевики намерены инсценировать химическую атаку и "принести в жертву несколько женщин". По данным министерства Асада, у боевиков тонны химикатов, а на Западе не хотят это признавать.
Вчера постоянный представитель США при ООН Никки Хейли предупредила о готовности Вашингтона к новым действиям в Сирии. Предупреждение Хейли прозвучало после того, как США внесли в Совбез ООН проект резолюции с требованием немедленно ввести режим прекращения огня на 30 дней в Дамаске и его пригороде Восточной Гуте. Неделей ранее в американской прессе распространилось сообщение о том, что в Белом доме рассматривают возможность военного ответа на случаи применения химического оружия сирийскими властями.
Напомним, весной 2017 года США обстреляли крылатыми ракетами "Томагавк" авиабазу ВВС Сирии Шайрат. В Вашингтоне тогда объяснили, что оттуда взлетали самолеты, участвовавшие в химической атаке в провинции Идлиб, в результате которой погибли 80 человек.
В Госдуме РФ предлагают объявить небо над Сирией бесполетной зоной и "сбивать все, что там будет летать"
В комитете Госдумы по обороне предлагают объявить бесполетной зоной воздушное пространство над Сирией в связи с имеющейся информацией о планируемом США ракетно-бомбовом ударе по правительственным кварталам Дамаска.
"Нам в этой ситуации необходимо готовиться к отражению нападения и защите - объявить бесполетной зоной все воздушное пространство над Сирией и сбивать все, что там будет летать, и сделать об этом заявление", - завил "Интертфаксу" первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Он считает, что "Америка не может отдать Сирию, так как это станет показателем отсутствия у нее возможности единолично властвовать на земле". "И вот они идут по одной простой схеме, и это какое-то средневековье - отравления, яды, хлор, химикаты, химические атаки - то есть это дешевые трюки. Взяли камеру, позвали "Белые каски", кого-то пооткачивали, написали, что это химическая атака Асада, можно бомбить", - отметил Шерин.