Россия пригрозила ответить США в случае удара по Дамаску

По словам Герасимова, США планируют обвинить в применении химического оружия правительственные силы Сирии. "В качестве ответной меры Вашингтон планирует нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска", - сказал генерал на селекторном совещании во вторник, 13 марта (цитата по "Интерфаксу").

Он отметил, что в Дамаске в учреждениях и на объектах Минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие военной полиции.

"В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные Силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять", - сказал Герасимов.

В конце прошлой недели в МИД Сирии заявили, что 11 марта боевики намерены инсценировать химическую атаку и "принести в жертву несколько женщин". По данным министерства Асада, у боевиков тонны химикатов, а на Западе не хотят это признавать.

Вчера постоянный представитель США при ООН Никки Хейли предупредила о готовности Вашингтона к новым действиям в Сирии. Предупреждение Хейли прозвучало после того, как США внесли в Совбез ООН проект резолюции с требованием немедленно ввести режим прекращения огня на 30 дней в Дамаске и его пригороде Восточной Гуте. Неделей ранее в американской прессе распространилось сообщение о том, что в Белом доме рассматривают возможность военного ответа на случаи применения химического оружия сирийскими властями.

Напомним, весной 2017 года США обстреляли крылатыми ракетами "Томагавк" авиабазу ВВС Сирии Шайрат. В Вашингтоне тогда объяснили, что оттуда взлетали самолеты, участвовавшие в химической атаке в провинции Идлиб, в результате которой погибли 80 человек.

В Госдуме РФ предлагают объявить небо над Сирией бесполетной зоной и "сбивать все, что там будет летать"

В комитете Госдумы по обороне предлагают объявить бесполетной зоной воздушное пространство над Сирией в связи с имеющейся информацией о планируемом США ракетно-бомбовом ударе по правительственным кварталам Дамаска.

"Нам в этой ситуации необходимо готовиться к отражению нападения и защите - объявить бесполетной зоной все воздушное пространство над Сирией и сбивать все, что там будет летать, и сделать об этом заявление", - завил "Интертфаксу" первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.