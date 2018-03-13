вторник, 13 марта 2018 г.
"От этого налогового изменения увеличивается как относительная, так и абсолютная бедность" Юрген Лиги
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Финляндия купила акции Nokia за 844 миллиона евро

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Контора Nokia. Иллюстративное фото.

ФОТО: LEHTIKUVA/REUTERS

Финская государственная инвестиционная компания Solidium купила 3.3% акций Nokia за 844 млн евро. Эту информацию в комментарии Reuters подтвердил директор Solidium Антти Макинен, передает fontanka.fi.

"Мы верим, что это хорошая инвестиция. Стоит помнить, что Nokia – это по-прежнему крупнейшая финская компания",  – отметил Макинен. Он напомнил, что до последнего времени у финского государства не было доли в Nokia. 

На данный момент финское государство через Solidium владеет акциями 12 компаний. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ