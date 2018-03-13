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Несчастный случай на производстве: рабочего ударило током

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Скорая помощь и полиция. Фото иллюстративное

ФОТО: Marko Saarm/Sakala

На прошлой неделе в Пярнумаа ремонтировавший ветрогенератор мужчина серьезно пострадал после удара током. Полиция начала уголовное производство, пишет Postimees.

Несчастный случай на производстве произошел 8 марта в Ляэнеранна в деревне Эсивере: во время ремонта ветрогенератора 43-летнего мужчину ударило током, что стало причиной нанесения тяжкого вреда здоровью.

Для выяснения обстоятельств случившегося начато уголовное производство на основании статьи Пенитенциарного кодекса, предусматривающей игнорирование требований здравоохранения и безопасности труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.

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