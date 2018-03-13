Несчастный случай на производстве: рабочего ударило током
13 марта 2018 г., 14:00
На прошлой неделе в Пярнумаа ремонтировавший ветрогенератор мужчина серьезно пострадал после удара током. Полиция начала уголовное производство, пишет Postimees.
Несчастный случай на производстве произошел 8 марта в Ляэнеранна в деревне Эсивере: во время ремонта ветрогенератора 43-летнего мужчину ударило током, что стало причиной нанесения тяжкого вреда здоровью.
Для выяснения обстоятельств случившегося начато уголовное производство на основании статьи Пенитенциарного кодекса, предусматривающей игнорирование требований здравоохранения и безопасности труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.