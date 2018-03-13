вторник, 13 марта 2018 г.
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Президент Союза биатлонистов Норвегии: мы ясно дали понять, что не хотим гонок в России

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ФОТО: Sorokin Donat/TASS

Президент Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик поделился мнением насчет решения IBU оставить этап Кубка мира в России.

«Мы все время считали, что сейчас проводить гонки в России неправильно. И мы, и сами спортсмены сигнализировали об этом Международному союзу биатлонистов (IBU).

Мы не собираемся объявлять бойкот, считаем, что биатлонисты сами решат, хотят ли они туда поехать. Насколько мне известно, никто не хочет оставаться дома. Мы ясно дали понять IBU, что не хотим гонок в России, но кроме этого мало что можем сделать», – сказал Шлоквик Dagbladet.

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