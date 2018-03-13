Президент Союза биатлонистов Норвегии: мы ясно дали понять, что не хотим гонок в России

«Мы все время считали, что сейчас проводить гонки в России неправильно. И мы, и сами спортсмены сигнализировали об этом Международному союзу биатлонистов (IBU).

Мы не собираемся объявлять бойкот, считаем, что биатлонисты сами решат, хотят ли они туда поехать. Насколько мне известно, никто не хочет оставаться дома. Мы ясно дали понять IBU, что не хотим гонок в России, но кроме этого мало что можем сделать», – сказал Шлоквик Dagbladet.