Фото: в Британии рассылают извещения о "Дне наказания мусульман"

Так, срывание хиджаба с головы мусульманки оценивается в 25 баллов, обливание мусульманина кислотой - в 50, убийство - в 500. Поджег или подрыв мечети - в 1000 баллов. Наивысшее вознаграждение обещано за уничтожение Мекки.

Авторы письма сравнивают белое большинство Британии с овцами. Они также пишут, что мусульмане "желают только одного - причинить нам вред и превратить наши демократии в шариатские полицейские государства".

Письма стали приходить британцам в минувшие выходные. Случаи получения таких извещений зафиксированы в ряде британских графств, в том числе в Лестершире, Ноттингемшире, Уэст-Йоркшире, Саут-Йоркшире, а также в Лондоне.

Также о получении писем сообщили жители Бирмингема (графство Уэст-Мидлендс), Кардиффа (Уэльс) и Шеффилда (графство Саут-Йоркшир). Об этом сообщает общественная организация Tell Mama, отслеживающая случаи преследования мусульман.

Фотографии посланий появились в Сети.

“Punish A Muslim Day” letters are being sent to families in East London. The letter details a point system for each action & a reward. For example pulling a Muslim women’s hijab is 25 points, throwing acid is 50 points and burning or bombing a mosque is a whole 1,000 points. pic.twitter.com/6kmCrDrXt0 — Rowaida Abdelaziz (@Rowaida_Abdel) March 9, 2018

Одним из тех, кто получил такое письмо, стал депутат городского совета Бредфорда (Уэст-Йоркшир) от Либерально-демократической партии Риаз Ахмед. В интервью изданию The Mirror он сообщил, что получил анонимку по своему рабочему адресу. "Прочитав содержание [письма], я ужаснулся", - сказал он.

Сообщение о письмах также опубликовала депутат от лейбористов Наза Шах. Она отметила, что извещения о "Дне наказания мусульман" были подброшены нескольким жителям ее района в Брэдфорде. По ее словам, в полиции считают рассылку посланий связанной серией правонарушений.

Еще один инцидент произошел с членом британского парламента Мохаммадом Ясином. По данным Metro, в понедельник, 12 марта, в его офис был доставлен подозрительный пакет с неизвестным веществом. Позднее выяснилось, что оно безвредно. Тем не менее на место была вызвана полиция. Двух человек госпитализировали в качестве меры предосторожности.

"Письма ненависти" вызвали серьезную тревогу у британских мусульман. Как заявили в Tell Mama, люди обращаются к ним за советом. "Они спрашивают, находятся ли они в безопасности, могут ли их дети безопасно играть во дворе. Мы сказали им, чтобы они сохраняли спокойствие", - рассказал журналистам глава организации Иман Атта.

Глава контртеррористического управления полиции на северо-востоке Англии Мартин Сноуден заявил, что цель авторов посланий состоит в том, чтобы разделить британское общество и "напугать и обидеть" мусульман. "Мы очень серьезно относимся к религиозной ненависти, и мои офицеры будут проводить полное и тщательное расследование этих сообщений", - пообещал он в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.