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  • Самыми злостными нарушителями правил парковки в Хельсинки среди дипломатов оказались россияне

Самыми злостными нарушителями правил парковки в Хельсинки среди дипломатов оказались россияне

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Хельсинки. Фото иллюстративное

ФОТО: Mihkel Maripuu

Автомобили посольства России в Хельсинки в 2017 году совершили наибольшее число нарушений правил парковки в столице Финляндии среди всех иностранных дипмиссий, сообщает Yle со ссылкой на статистику муниципального надзора за парковкой в этом городе.

При этом из 72 штрафов, выписанных за неправильную парковку дипломатических машин в минувшем году, российские дипломаты уплатили всего один, отмечается в публикации, пишет Newsru.com.

Вторыми по количеству зафиксированных нарушений правил парковки оказались французские дипломаты - им выписали 23 штрафа, из которых они не уплатили ни одного.

Третье место поделили между собой дипломаты из Китая и Саудовской Аравии, которые получили по 22 штрафных квитанции. Китайцы уплатили три штрафа, а саудовцы - шесть.

Далее в этом своеобразном рейтинге расположились сотрудники дипмиссий Турции и Казахстана, получившие по 19 штрафов. Сколько из них уплачено - не сообщается. Американские дипломаты получили 14 штрафов и уплатили 12 из них.

Вместе с тем уплата штрафов является для иностранных посольств в Финляндии добровольной, отмечается в публикации.

Самыми прилежными по соблюдению правил парковки в Хельсинки оказались дипломаты Эстонии, Норвегии, Австрии, Бельгии, Швейцарии, Голландии, Испании, Чехии, Ирландии, Грузии, Палестинской автономии, КНДР, Либерии, Алжира, Таиланда, Перу и Малайзии, не получившие ни одного штрафа.

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