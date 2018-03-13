Самыми злостными нарушителями правил парковки в Хельсинки среди дипломатов оказались россияне

При этом из 72 штрафов, выписанных за неправильную парковку дипломатических машин в минувшем году, российские дипломаты уплатили всего один, отмечается в публикации, пишет Newsru.com.

Вторыми по количеству зафиксированных нарушений правил парковки оказались французские дипломаты - им выписали 23 штрафа, из которых они не уплатили ни одного.

Третье место поделили между собой дипломаты из Китая и Саудовской Аравии, которые получили по 22 штрафных квитанции. Китайцы уплатили три штрафа, а саудовцы - шесть.

Далее в этом своеобразном рейтинге расположились сотрудники дипмиссий Турции и Казахстана, получившие по 19 штрафов. Сколько из них уплачено - не сообщается. Американские дипломаты получили 14 штрафов и уплатили 12 из них.

Вместе с тем уплата штрафов является для иностранных посольств в Финляндии добровольной, отмечается в публикации.