Таллинн объявляет конкурс аэрофото, главный приз – дрон

Автор лучшей фотографии, снятой с воздуха, получит дрон DJI Mavic Air. Работы для участия в конкурсе принимаются до 1 апреля 2018 года. «Город полон интересных мест – любопытно посмотреть на них с неожиданной стороны. Чтобы фотографиями, поступившими на конкурс, смогли полюбоваться все желающие, будет организована выставка работ финалистов», – сказал член жюри, председатель Таллиннского горсобрания Михаил Кылварт.

Русская культура всегда имела важное значение в истории Эстонии и Таллинна и оставила здесь свой неповторимый след — как в памятниках архитектуры, так и в традициях, привычках, языке. Своё видение этого смогут показать участники фотоконкурса. «Преимущество получат снимки, авторы которых продемонстрируют свежий взгляд на русскую культуру в Таллинне и выберут нестандартный подход в своём фото-повествовании. Снимок должен быть не просто красивой картинкой — мы призываем участников рассказать маленькую историю», – подчеркнула член жюри, фотограф Ксения Шабанова.

По условиям конкурса фотографии должны быть сняты при помощи дрона в Таллинне, автор должен дать работе название. К снимку необходимо приложить сопроводительный текст, рассказывающий, что изображено на фотографии, какое отношение кадр имеет к русской культуре в Таллинне. Текст длиной от трех до десяти предложений должен раскрывать идею снимка. Каждый участник может представить не более трех фотографий, разрешение файла – не менее 3500px по ширине. Допускается коррекция цвета в редакторе, но запрещено применение техники фотомонтажа. Работы должны быть отправлены до 1 апреля 2018 года на мейл opjatfest@gmail.com.

В состав жюри входят Ксения Шабанова, Ян Кронберг, Антон Новожилов, Станислав Мошков, Александр Ключенков, Антс Вахтер, Михаил Кылварт.

Со 2 по 4 апреля пройдет первый этап голосования, в ходе которого каждый из членов жюри выберет три наиболее понравившихся снимка. Фотографии, которые будут выбраны одновременно двумя или более членами жюри, выходят в финал. В случае отсутствия совпадений, в финал выходят все отобранные работы (21 фотография).