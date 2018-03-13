В Ида-Вируской центральной больнице запретили навещать пациентов
13 марта 2018 г., 14:42
В связи с обширным распространением гриппа и вирусных заболеваний верхних дыхательных путей начиная с 13 марта служба инфекционного контроля Ида-Вируской Центральной Больницы просит не навещать пациентов, находящихся на лечении в стационаре, передает Rus.Err.
Во избежание распространения вирусных заболеваний, посещение пациентов временно запрещено во всех отделениях больницы, сообщается на сайте медучреждения.
Передача посылок пациентам, находящимся на лечении в больнице, производится через работника гардероба. На посылках просят отметить имя и фамилию пациента, а также отделение, в котором он пребывает.