В Ида-Вируской центральной больнице запретили навещать пациентов

Во избежание распространения вирусных заболеваний, посещение пациентов временно запрещено во всех отделениях больницы, сообщается на сайте медучреждения.

Передача посылок пациентам, находящимся на лечении в больнице, производится через работника гардероба. На посылках просят отметить имя и фамилию пациента, а также отделение, в котором он пребывает.