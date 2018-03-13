Стали известны первые лучшие продукты питания Эстонии 2018 года

Лучшим соусом 2018 года стал соус с чесноком и оливковым маслом Alma Kreeka DIP! от Valio Eesti.

Комиссия отметила ингредиенты салата, а также сбалансированный вкус. «Концепция упаковки салата также хорошо продумана, позволяя салату сохранить свою свежесть, ингредиенты салата не смешиваются, а соус упакован в отдельную емкость, из которой потребитель может добавить в салат соус в нужном количестве», - говорится в пресс-сообщении комиссии.

В отличие от других приготовленных на основе сметаны соусов, Alma Kreeka DIP! готовится на основе творожного крема.

«Благодаря этому соус богат белком и содержит в разы меньше жиров. Также у соуса более плотная кремообразная текстура», - рассказывает глава Союза предприятий пищевой промышленности Сирье Потисепп.