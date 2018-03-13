вторник, 13 марта 2018 г.
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  • Стали известны первые лучшие продукты питания Эстонии 2018 года

Стали известны первые лучшие продукты питания Эстонии 2018 года

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ФОТО: ERIK PROZES/PM/SCANPIX BALTICS

Сегодня комиссия конкурса «Лучший продукт питания Эстонии 2018» решила отдать титул «Лучшего готового продукта питания Эстонии 2018» салату из нута и тыквы от Kulinaaria OÜ (кухня Selver).

Лучшим соусом 2018 года стал соус с чесноком и оливковым маслом Alma Kreeka DIP! от Valio Eesti.

Комиссия отметила ингредиенты салата, а также сбалансированный вкус. «Концепция упаковки салата также хорошо продумана, позволяя салату сохранить свою свежесть, ингредиенты салата не смешиваются, а соус упакован в отдельную емкость, из которой потребитель может добавить в салат соус в нужном количестве», - говорится в пресс-сообщении комиссии.

В отличие от других приготовленных на основе сметаны соусов, Alma Kreeka DIP! готовится на основе творожного крема.

«Благодаря этому соус богат белком и содержит в разы меньше жиров. Также у соуса более плотная кремообразная текстура», - рассказывает глава Союза предприятий пищевой промышленности Сирье Потисепп.

Сегодня также будут выяснены победители среди молочной продукции, кондитерских изделий и выпечки. Завтра выяснится лучшие среди мясной продукции, рыбной продукции, овощей и сладостей.

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