Трамп уволил Тиллерсона с поста госсекретаря США

Ранее Помпео руководил ЦРУ, на его место назначена Джина Хаспел - впервые в истории этот пост заняла женщина, передает Newsru.com.

"Майк Помпео, директор ЦРУ, станет нашим новым госсекретарем. Он сделает фантастическую работу! Спасибо Рексу Тиллерсону за его службу! Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ и первой женщиной на этом посту. Поздравляю всех!", - написал Трамп в соцсети.

Слухи о скорой отставке Тиллерсона ходят с лета прошлого года. Тогда Трамп сетовал на то, что Тиллерсону не хватает жесткости. Сам госсекретарь называл эти слухи смехотворными.

Еще в конце ноября 2017 года The New York Times со ссылкой на источник в администрации главы государства писала о том, что Белый дом разработал план по замене Тиллерсона на Помпео.

При этом тогда сообщалось, что новым руководителем ЦРУ станет сенатор - однопартиец Трампа по Республиканской партии Том Коттон, который, как отмечало издание, уже дал свое согласие.

4 октября американский телеканал NBC сообщил о том, что госсекретарь США, которому СМИ уже неоднократно пророчили отставку из-за разногласий с Трампом, всерьез раздумывал над уходом из-за открытого конфликта с главой Белого дома, после которого он якобы публично назвал главу государства придурком.

По информации телеканала, летом 2017 года Тиллерсон был очень близок к отставке после накопившихся противоречий с Трампом. В частности, глава американского внешнеполитического ведомства был в бешенстве после того, как президент выступил с крайне политизированной речью перед членами организации "Бойскауты Америки", которую ранее возглавлял Тиллерсон.