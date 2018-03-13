Картина дня: скандал вокруг Swedbank, происшествие с автобусом и увольнение Тиллерсона

Трамп уволил Тиллерсона с поста госсекретаря США

Президент США Дональд Трамп уволил с поста госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Новом главой Госдепартамента станет Майк Помпео, сообщается в Twitter президента. Читайте далее...

Пропадавший целый месяц мужчина явился домой живым и невредимым

44-летний Янек, который 15 февраля ушел из деревни Линнамяэ в волости Ляэне-Нигула и пропал, спустя месяц вернулся домой живым и невредимым. Читайте далее...

Исследование: узнайте, на каких должностях зарплата выросла больше всего

Данные CV Keskus и Агентства по исследованию зарплат, полученные в ходе исследования рынка труда с участием более 14 000 человек, показывают при сравнении популярных должностей, что зарплаты работников по обслуживанию клиентов росли в четыре раза быстрее, чем у менеджеров по продаже, и в два раза быстрее, чем у учителей. Читайте далее...

Несчастный случай на производстве: рабочего ударило током

На прошлой неделе в Пярнумаа ремонтировавший ветрогенератор мужчина серьезно пострадал после удара током. Полиция начала уголовное производство. Читайте далее...

Контрольная тропа для охраны границы с Россией нарушит покой в заповедниках

По всему берегу пограничной реки Нарва планируется проложить патрульную тропу с примыкающими к ней подъездными путями, точками наблюдения и всем прочим. Читайте далее...

Кармо Тюйр: три варианта развития российско-эстонских отношений

В последние годы Россия разработала мощные инструменты для влияния на наш разум, начиная с фабрики троллей и заканчивая местными сетями агентов влияния, пишет колумнист Кармо Тюйр. Читайте далее...

Некоторые жители Эстонии могут остаться без денег из-за сомнительных инвестиций Swedbank

31 марта истекает срок действия требования почти 50 кредиторов Swedbank вернуть 1,3 миллиона евро, которые банк десять лет назад инвестировал в малоценные румынские долговые расписки. Читайте далее...

Cтрелок из таллиннского отеля «Метрополь» частично признал свою вину

Перенесенное вчера из-за неявки защиты судебное заседание продолжится сегодня: перед судом предстанут трое мужчин, которых обвиняют в произошедшей в феврале прошлого года стрельбе в отеле «Метрополь». Читайте далее...

На эстонско-российской границе задержали граждан России

12 марта днем на погранпункте Лухамаа при въезде в Эстонию был задержан автомобиль Audi A6 с российскими регистрационными номерами, за рулем был гражданин России. Пограничники объяснили, что возникли подозрения, что с VIN-кодом автомобиля производили какие-то манипуляции, поэтому машина была отправлена на дополнительную экспертизу. Читайте далее...

Языковая инспекция заинтересовалась работой горсобрания Нарвы