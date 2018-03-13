Сборная Украины бойкотирует этап Кубка мира в Тюмени

«Сегодня встретился с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Брынзаком. Обсуждали ситуацию, которая сложилась вокруг проведения последнего этапа Кубка мира по биатлону.

Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций, как отдельных общественных организаций. Но все правила имеют исключения.

Ведь речь идет о стране-агрессоре, стране, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговые правила.

Было принято совместное решение – сборная Украины не будет участвовать на девятом этапе Кубка мира в Тюмени», – написал Жданов.