Фото: квартира в историческом доме на Тоомпуйестеэ ждет новых хозяев

Многие горожане и гости столицы неоднократно проезжали или проходили мимо деревянного дома на перекрестке Тоомпуйестеэ и Фальги. Некоторое время тому назад там закончилась реставрация, а теперь на продажу выставлена стильная квартира на первом этаже, пишет Kodu.