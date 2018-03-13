вторник, 13 марта 2018 г.
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  • Фото: квартира в историческом доме на Тоомпуйестеэ ждет новых хозяев

Фото: квартира в историческом доме на Тоомпуйестеэ ждет новых хозяев

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ФОТО: KV.EE

Многие горожане и гости столицы неоднократно проезжали или проходили мимо деревянного дома на перекрестке Тоомпуйестеэ и Фальги. Некоторое время тому назад там закончилась реставрация, а теперь на продажу выставлена стильная квартира на первом этаже, пишет Kodu

ФОТО: KV.EE

В построенном в 1881 году доме завершился процесс обновления. Теперь красивое деревянное здание, имеющее длинное историческое прошлое, предлагает своим новым жильцам современные удобства. 

Главное украшение большой трехкомнатной квартиры площадью 75,5 квадратных метров является эркер, находящийся в гостиной, который как раз выходит на перекресток. 

ФОТО: KV.EE

В квартире с высокими потолками сохранены исторические детали, говорящие о высоком качестве строительства в те давние годы. А расположение дома поистине уникально: Старый город, парки, транспортные артерии, железнодорожный вокзал - все рядом. 

ФОТО: KV.EE

Дом утеплен, покрыт новой жестяной крышей, установлен тепловой насос "воздух-вода" и газовый котел.  

Подробности можно найти ЗДЕСЬ.

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