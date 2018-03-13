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МИД Эстонии: посещение Крыма через Украину может быть истолковано как косвенное признание аннексии и оккупации

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Крым. Иллюстративное фото.

ФОТО: Yuriy Lashov/RIA Novosti

Депутат Рийгикогу Яак Мадисон проводит кампанию по сбору средств для крымских эстонцев. Чтобы передать им собранные деньги, в начале лета он намерен лично отправиться в Крым. Инициатива политика пришлась по душе не всем: в частности, член Рийгикогу Марко Михкельсон призывает Мадисона пересмотреть планы.

На вопрос Stolitsa.ee, к каким последствиям может привести поездка политика из страны ЕС в Крым, ответила советник по СМИ Министерства иностранных дел Эстонии Сандра Камилова:

«Международная общественность, в том числе Эстония, не признает незаконную аннексию Автономной Республики Крым Российской Федерацией. Гражданин Эстонии может пересечь контрольную линию Украина – Крым, если он въезжает в Крым и выезжает оттуда через Украину, следуя украинскому законодательству.

Крым является кризисным регионом, поэтому в любое время возможны непредвиденные ситуации и временные изменения, на контрольной линии могут возникнуть препятствия и сложности. Если гражданин Эстонии въехал в Крым через Россию, а выехать пытается через Украину, за этим последуют санкции со стороны Украины.

Министерство иностранных дел не рекомендует посещать Крым. Также следует учитывать, что визиты депутатов парламента и официальных лиц всегда привлекают к себе повышенное внимание. Даже посещение Крымского полуострова через Украину может быть истолковано или представлено как косвенное признание аннексии и оккупации».

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