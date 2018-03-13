МИД Эстонии: посещение Крыма через Украину может быть истолковано как косвенное признание аннексии и оккупации

На вопрос Stolitsa.ee, к каким последствиям может привести поездка политика из страны ЕС в Крым, ответила советник по СМИ Министерства иностранных дел Эстонии Сандра Камилова:

«Международная общественность, в том числе Эстония, не признает незаконную аннексию Автономной Республики Крым Российской Федерацией. Гражданин Эстонии может пересечь контрольную линию Украина – Крым, если он въезжает в Крым и выезжает оттуда через Украину, следуя украинскому законодательству.

Крым является кризисным регионом, поэтому в любое время возможны непредвиденные ситуации и временные изменения, на контрольной линии могут возникнуть препятствия и сложности. Если гражданин Эстонии въехал в Крым через Россию, а выехать пытается через Украину, за этим последуют санкции со стороны Украины.