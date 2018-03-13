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Таллинн планирует новую дорогу между Ласнамяэ и Пирита

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Дорожные работы. Иллюстративное фото.

ФОТО: Eeva Kaun

Таллинн планирует соединить районы Ласнамяэ и Пирита от улицы Мустакиви до Козе, однако прежде необходимо получить согласие Академии МВД, по территории которой пройдет новая дорога.

Заведующий Таллиннским коммунальным департаментом Айн Валдманн сказал ERR, что сейчас готовят процедуру и порядок проектирования, представители ведомства и вице-мэр Таллинна Калле Кландорф встречались с представителями академии МВД.

"Мы обменялись письмами на эту теме, академия МВД положительно отнеслась к этому, но попросила, чтобы учли и их нужды. Также мы обратились к министру внутренних дел, который должен принять принципиальное решение", – пояснил Валдманн.

"Мы также обсуждали эту тему с Департаментом планирования, поскольку в случае строительства предусмотрена возможность пустить с Нарвского шоссе вниз виадук, а также построить еще один мост для пешеходов и велосипедистов, для чего можно было бы провести архитектурный конкурс", – сказал он, подчеркнув, что пока все находится на уровне устных договоренностей.

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