Таллинн планирует новую дорогу между Ласнамяэ и Пирита

"Мы обменялись письмами на эту теме, академия МВД положительно отнеслась к этому, но попросила, чтобы учли и их нужды. Также мы обратились к министру внутренних дел, который должен принять принципиальное решение", – пояснил Валдманн.

"Мы также обсуждали эту тему с Департаментом планирования, поскольку в случае строительства предусмотрена возможность пустить с Нарвского шоссе вниз виадук, а также построить еще один мост для пешеходов и велосипедистов, для чего можно было бы провести архитектурный конкурс", – сказал он, подчеркнув, что пока все находится на уровне устных договоренностей.