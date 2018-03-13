В Ласнамяэ будет построено 420 новых квартир

В течение ближайших трех лет Bonava построит на улице Лийкури 420 новых квартир. «В самом густонаселенном районе Таллинна есть стабильный спрос на высококачественное новое жилье. Несмотря на то, что за последние годы в Ласнамяэ выросло немало новых домов, спрос сохраняется: часто квартиры находят владельцев еще до начала строительных работ. Продажа квартир в 4-х этажном и 7-этажном домах Квартала Лийкури, которые будут построены в рамках первого этапа, началась в ноябре 2017 года, и на сегодняшний день продана уже треть будущих квартир», – рассказал исполнительный директор Bonava Eesti Тимо Рийсмаа.

ФОТО: Bonava Eesti OÜ

Архитектурное решение позволит создать в районе целостный квартал, отчетливо отличающийся своим внешним обликом. Парковочные места будут выведены за пределы жилой зоны и размещены под землей. «Совместно с Департаментом окружающей среды для будущих жителей квартала будет создана 550-метровая окруженная зеленью терраса, где расположатся зоны отдыха, детские аттракционы и даже общественный огород. При создании архитектурного решения жилых домов мы руководствовались характерными для крупных европейских городов тенденциями, где четкие правильные формы дополняют асимметрично расположенные окна в пол и разнообразные балконы», – добавил руководитель по развитию Bonava Оливер Тийдус.