В Эстонии откроется уникальная детская «тюрьма»

Договор об услуге из расчета на 12 мест был подписан в конце февраля, и действовать он будет до июня 2019 года.

В то же время в Corrigo до конца учебного года будет действовать финансируемый Институтом развития здоровья, так сказать, полузакрытый молодежный лечебно-реабилитационный центр, где имеется 16 койко-мест и тоже занимаются оказанием помощи оступившейся молодежи.

"Центр специализируется на молодых людях, которые не выполняют Закон о всеобуче, бродяжничает и уже пробовала наркотики", — пояснила руководитель Хедди Уустал, добавив, что для оказания помощи у них имеются многолетний опыт и компетентная команда специалистов.

Существующее учреждение — полузакрытое, то есть молодежь может покидать центр с сопровождающим лицом или родителем, заниматься спортом и ездить на экскурсии. Новую же услугу закрытого детского учреждения Департамент социального страхования описывает как последнюю меру для детей, чье поведение серьезно угрожает жизни, здоровью или развитию их самих или других людей.

Этой услугой ограничивается свобода передвижения нуждающегося в помощи ребенка, поэтому направить его туда можно только с согласия суда. Для этого заявление должно подать самоуправление. Предпосылкой должно быть то, что прежние действия самоуправления по изменению поведения ребенка результатов не принесли.

"До сих пор молодежь приходила по направлению местного самоуправления добровольно и не было права запирать ее здесь. Теперь же будет урегулированная законом ограничивающая среда", — объяснила член правления Corrigo Тийу Сепп различие между двумя услугами.

Однако и в закрытом учреждении детей не будут держать под семью замками и за решеткой. «Они должны так же, как сейчас, иметь возможность выходить вместе с сопровождающим, но мы должны отвечать за то, чтобы они не сбежали. Они все время должны находиться под контролем», — объяснила Сепп.

По Закону о социальной опеке, можно ограничить свободу передвижения ребенка, воздерживаясь от чрезмерных ограничений. Ребенок имеет право пользоваться телефоном и интернетом, а также наведываться домой, но соответствующий порядок устанавливается правилами внутреннего распорядка учреждения.

Для обеспечения безопасности предоставляется право помещать ребенка в отдельное помещение до устранения опасности, но не дольше, чем на три месяца подряд, при этом обеспечив ему на время изоляции постоянную поддержку и надзор.

Круглосуточный надзор — это все же лишь часть того, что государство ждет от услуги. Столь же важно проводить действия, которые помогают решать проблемы развития и поведения у ребенка с большой потребностью в помощи, а также поддерживают его развитие.

"Целью является добиться устойчивых изменений, которые позволят ребенку по окончании ограничения свободы успешно справляться в обычной среде, не вредя себе и другим, — говорит ведущий специалист реабилитационной службы Департамента социального страхования Эгле Вяльба. — Если раньше проблемных детей отправляли в спецшколы-интернаты, то теперь таким детям, чья свобода ограничена на основании постановления суда, помогают услугой закрытого детского учреждения".

Первые брони на места в закрытое детское учреждение Corrigo сделаны, но необходимых для направления детей решений суда еще нет.

Имеющийся центр лечения и реабилитации подростков продолжит работать в своем нынешнем месте — в бывшей пристройке детской больницы — до конца учебного года. Затем здание при поддержке Евросоюза реконструируют в центр здоровья первичного уровня. «Тендер объявлен и потенциальные строители ходят сейчас знакомиться с объектом», — сказала Сепп, предположив, что центр семейных врачей будет готов в начале следующего года.

Для закрытого же детского учреждения сейчас ищут подходящую площадь.