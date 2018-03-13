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Минсельхоз сократит субсидии на выращивание лекарственных растений в Эстонии

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Мята. Иллюстративное фото.

ФОТО: Силле Аннук

В Министерстве сельской жизни на круглом столе по органическому сельскому хозяйству было решено, что для обеспечения финансирования сектора следует ввести ограничения для субсидируемых площадей под выращивание лекарственных и пряных растений, передает Rus.Err.

"Быстрое развитие неизбежно приводит к ситуации, в которой из-за ограниченного бюджета нужно учитывать риск сокращения субсидии", - сказал министр сельской жизни Тармо Тамм.

Решение на этот год найдено, субсидию на органическое сельское хозяйство сократят в существенно меньшем объеме, чем планировалось ранее.

Ранее планировалось, что Департамент сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) в этом году сократит ставки субсидии на переход на органическое сельское хозяйство на 14 процентов, а ставки субсидии по дальнейшему занятию органическим сельским хозяйством на 32 процента. Благодаря увеличению бюджета обе субсидии сократятся на 14 процентов. 

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