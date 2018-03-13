Евросоюз внес популярную игрушку в список опасных товаров

Спиннеры внесены Европейским союзом в список опасных товаров. Об этом говорится в докладе, обнародованном европейской системой быстрого оповещения о представляющей опасность для потребителей продукции, пишет Korrespondent.

Как отмечается, спиннеры представляют риск для детей, особенно модели c подсветкой: проглатывание ребенком пуговичной батареи от светящегося спиннера может вызывать ожоги пищевода и кишечника. Опасность представляют также легко отделяемые мелкие части игрушки.

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