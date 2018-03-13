Департамент полиции и погранохраны купил электрошокеры

Об этом BNS сообщил пресс-секретарь департамента, отметив, что договор подписан о приобретении 35 стреляющих электрошокеров типа Taser X2. Срок поставок оружия — три месяца.

Стоимость партии оружия составляет 191 225 евро, и за эти деньги, наряду с тазерами, будут приобретены также кобуры, аккумуляторы, комплекты для обслуживания и обучения оружием и прочие необходимые компоненты.

После того, как электрошокеры будут доставлены в Эстонию, сотрудники департамента полиции и погранохраны пройдут курс обучения пользования этим видом оружия.

Переговоры о покупке партии тазеров Департамент полиции и погранохраны начал в январе.

Как сообщил BNS инструктор департамента по обучению пользования спецсредствами Ханнес Хаав, сотрудники патрульной службы срочного реагирования пройдут подготовку к 1 июля и к этому времени почти половина патрулей будет оснащена тазерами.

В соответствии со стандартами, установленными департаментом, у тазера должно быть два лазерных прицела. Особенностью модели TASER X2 является возможность установки двух картриджей для выстрела. Картридж представляет собой электроды с проводами, которые выстреливают благодаря сжатому воздуху. Каждый выстрел фиксируется собственным регистратором тазера, который записывает время и продолжительность использования.

В отличие от других видов электрошокеров, тазер Taser X2 имеет режим искрения — это положение, при котором уже заряженный картриджами шокер выбрасывает голубого цвета искры. Нападающему таким образом дается последняя возможность одуматься и не совершать нападение.

В соответствии с законом, сотрудники правоохранительных органов могут использовать электрошокер в качестве альтернативы огнестрельному оружию, когда жизни человека угрожает опасность.

Тазеры используются также работниками тюрем вместо слезоточивого газа или дубинок.

Как отмечается на сайте изготовителя оружия, применять устройство можно при любой погоде, при этом эффективность использования остается неизменно высокой.

Под воздействием сильного электрического разряда оппонент проваливается в бессознательное состояние, при этом чувствует сильную боль в мышцах. На протяжении 45 минут хулиган будет полностью обезврежен.