В Лондоне умер ближайший соратник Березовского Николай Глушков

На 69-м году жизни умер бизнесмен Николай Глушков. Об этом сообщил на своей странице в Facebook медиаменеджер и член совета директоров газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев. Знакомый Николая Глушкова Василий Трунин подтвердил РБК факт его смерти. «Это соответствует действительности, но подробности о месте и дате прощания с ним мне неизвестны», — сказал он.
Глушков был соратником олигарха Бориса Березовского. С 1989 года он работал вначале главой отдела, а затем заместителем генерального директора совместного предприятия «ЛогоВАЗ», созданного Березовским. В 1991 году он перешел на работу в компанию «АвтоВАЗ», а в 1996 году стал заместителем директора «Аэрофлота».
На этом посту он стал фигурантом дела о масштабном хищении средств авиакомпании. Как установили следователи, Березовскому удалось провести в руководство компании приближенных к себе людей, в том числе и Глушкова. После этого он, пользуясь связями, начал вывод средств со счетов «Аэрофлота». Большая часть валютной выручки авиакомпании была переведена швейцарской фирме Andava, акции которой принадлежали самому Березовскому и Глушкову. Кроме того, «Аэрофлот» регулярно брал кредиты у швейцарской компании Forus, которая также была подконтрольна Березовскому. С 1996 по 1999 год через эти две фирмы прошло более $900 млн, значительная часть из этих средств была похищена.
В 1999 году, после установления факта махинаций, следователи возбудили уголовное дело, его фигурантами стали Березовский, Глушков и еще один замгендиректора «Аэрофлота» Александр Красненкер. Однако позднее прокуратура переквалифицировала Березовского из подозреваемого в свидетели. Николай Глушков, в свою очередь, был арестован и помещен в СИЗО. Николаю Глушкову инкриминировали также и побег из больницы, где он находился под стражей. Суд оправдал Глушкова по обвинениям в хищении и легализации средств. Однако ему было назначено наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы условно за злоупотребление служебными полномочиями.
С учетом уже отбытого на тот момент срока он был отпущен в зале суда. Мосгорсуд не согласился с этим решением Савеловского суда и направил дело на новое рассмотрение. В 2006 году Савеловский суд постановил прекратить уголовное преследование за невозврат валютной выручки в связи с истечением сроков давности, а по остальным статьям приговорил Глушкова к двум годам лишения свободы условно. В 2010 году Глушков, также как и Березовский, получил политическое убежище в Великобритании. Тем временем в России против него было вновь возбуждено уголовное дело. В марте 2017 года в Москве он был заочно осужден на восемь лет заключения за хищение на сумму $123 млн у «Аэрофлота».