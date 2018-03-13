В Лондоне умер ближайший соратник Березовского Николай Глушков

Глушков был соратником олигарха Бориса Березовского. С 1989 года он работал вначале главой отдела, а затем заместителем генерального директора совместного предприятия «ЛогоВАЗ», созданного Березовским. В 1991 году он перешел на работу в компанию «АвтоВАЗ», а в 1996 году стал заместителем директора «Аэрофлота».

На этом посту он стал фигурантом дела о масштабном хищении средств авиакомпании. Как установили следователи, Березовскому удалось провести в руководство компании приближенных к себе людей, в том числе и Глушкова. После этого он, пользуясь связями, начал вывод средств со счетов «Аэрофлота». Большая часть валютной выручки авиакомпании была переведена швейцарской фирме Andava, акции которой принадлежали самому Березовскому и Глушкову. Кроме того, «Аэрофлот» регулярно брал кредиты у швейцарской компании Forus, которая также была подконтрольна Березовскому. С 1996 по 1999 год через эти две фирмы прошло более $900 млн, значительная часть из этих средств была похищена.

В 1999 году, после установления факта махинаций, следователи возбудили уголовное дело, его фигурантами стали Березовский, Глушков и еще один замгендиректора «Аэрофлота» Александр Красненкер. Однако позднее прокуратура переквалифицировала Березовского из подозреваемого в свидетели. Николай Глушков, в свою очередь, был арестован и помещен в СИЗО. Николаю Глушкову инкриминировали также и побег из больницы, где он находился под стражей. Суд оправдал Глушкова по обвинениям в хищении и легализации средств. Однако ему было назначено наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы условно за злоупотребление служебными полномочиями.