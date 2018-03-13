вторник, 13 марта 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка" Хели Адамович
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Финских школьников будут учить роботы

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Робот. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Четыре говорящих робота станут преподавателями для учеников младших классов в в Финляндии в Тампере уже в этом году. Об этом сообщается на официальном сайте города, передает fontanka.ru.

Роботов вводят в школу в качестве эксперимента, который должен показать, как дети воспринимают электронных учителей. Проект уже получил одобрение министерства образования республики. 

Три вида роботов-учителей математики для младшеклассников подготовит финская компания Al Robots. Преподавателя иностранных языков разработает французская фирма Elias, но перепрограммировать его будут уже в Финляндии. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ