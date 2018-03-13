Фото: российские офицеры инспектируют Силы обороны Эстонии

Целью проверки вооружения является обеспечение доверия и безопасности между государствами-членами ОБСЕ.

Посещение началось с брифинга, затем были осмотрены военный городок и технический парк. Рапорт о результатах инспекции будет отправлен всем членам ОБСЕ.

Инспекторы Центра по контролю за вооружением Сил обороны Эстонии в прошлом году проводили инспекцию в Силах обороны Республики Беларусь и участвовали в качестве наблюдателей в учениях «Запад», также эстонцы принимали участие в инспекциях других стран-членов НАТО.