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Фото: российские офицеры инспектируют Силы обороны Эстонии

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Сегодня делегация Центра по контролю за вооружением РФ посетила Тапаский военный городок, чтобы в соответствии с положениями Венского документа провести инспекцию 1-й пехотной бригады.

Целью проверки вооружения является обеспечение доверия и безопасности между государствами-членами ОБСЕ.

Посещение началось с брифинга, затем были осмотрены военный городок и технический парк. Рапорт о результатах инспекции будет отправлен всем членам ОБСЕ.

Инспекторы Центра по контролю за вооружением Сил обороны Эстонии в прошлом году проводили инспекцию в Силах обороны Республики Беларусь и участвовали в качестве наблюдателей в учениях «Запад», также эстонцы принимали участие в инспекциях других стран-членов НАТО.

В соответствии с венским документом ОБСЕ члены организации могут наносить инспекционные визиты длительностью до 48 часов. Цель инспекций — обеспечить надежность и безопасность между странами ОБСЕ. Инспекторы проверят, не проводятся ли военные маневры, о которых следует предварительно сообщать в рамках венского документа.

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