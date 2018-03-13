Фото: российские офицеры инспектируют Силы обороны Эстонии

Сегодня делегация Центра по контролю за вооружением РФ посетила Тапаский военный городок, чтобы в соответствии с положениями Венского документа провести инспекцию 1-й пехотной бригады.
Целью проверки вооружения является обеспечение доверия и безопасности между государствами-членами ОБСЕ.
Посещение началось с брифинга, затем были осмотрены военный городок и технический парк. Рапорт о результатах инспекции будет отправлен всем членам ОБСЕ.
Инспекторы Центра по контролю за вооружением Сил обороны Эстонии в прошлом году проводили инспекцию в Силах обороны Республики Беларусь и участвовали в качестве наблюдателей в учениях «Запад», также эстонцы принимали участие в инспекциях других стран-членов НАТО.
В соответствии с венским документом ОБСЕ члены организации могут наносить инспекционные визиты длительностью до 48 часов. Цель инспекций — обеспечить надежность и безопасность между странами ОБСЕ. Инспекторы проверят, не проводятся ли военные маневры, о которых следует предварительно сообщать в рамках венского документа.