ЧП на шоссе Таллинн-Пярну: полиция задержала подозреваемых в крупной краже
13 марта 2018 г., 19:20
Полиция задержала граждан Белоруссии и Литвы, которых подозревают в краже полуприцепа, сумма ущерба составила десятки тысяч евро.
В момент задержания гражданин Белоруссии на шоссе Таллинн-Пярну вел грузовик с российскими номерами и украденным рефрижераторным полуприцепом, передает rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".
Одновременно с этим на том же шоссе были задержаны и граждане Литвы.
Прокуратура подозревает задержанных в схожем преступлении 2 декабря.
Подозреваемые не имеют прямых связей с Эстонией, один из граждан Литвы был наказан в уголовном порядке по меньшей мере в трех странах.