ЧП на шоссе Таллинн-Пярну: полиция задержала подозреваемых в крупной краже

В момент задержания гражданин Белоруссии на шоссе Таллинн-Пярну вел грузовик с российскими номерами и украденным рефрижераторным полуприцепом, передает rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

Одновременно с этим на том же шоссе были задержаны и граждане Литвы.

Прокуратура подозревает задержанных в схожем преступлении 2 декабря.