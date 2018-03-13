вторник, 13 марта 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка" Хели Адамович
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • ЧП на шоссе Таллинн-Пярну: полиция задержала подозреваемых в крупной краже

ЧП на шоссе Таллинн-Пярну: полиция задержала подозреваемых в крупной краже

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Marko Saarm

Полиция задержала граждан Белоруссии и Литвы, которых подозревают в краже полуприцепа, сумма ущерба составила десятки тысяч евро.

В момент задержания гражданин Белоруссии на шоссе Таллинн-Пярну вел грузовик с российскими номерами и украденным рефрижераторным полуприцепом, передает rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

Одновременно с этим на том же шоссе были задержаны и граждане Литвы.

Прокуратура подозревает задержанных в схожем преступлении 2 декабря.

Подозреваемые не имеют прямых связей с Эстонией, один из граждан Литвы был наказан в уголовном порядке по меньшей мере в трех странах.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ