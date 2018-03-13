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Ольга Иванова и Яанус Марранди будут наблюдать за выборами президента России

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Ольга Иванова.

ФОТО: Liis Treimann

Члены Рийгикогу Яанус Марранди и Ольга Иванова в предстоящие выходные отправятся в Москву в качестве наблюдателей за ходом выборов президента России.

Член фракции Социал-демократической партии (СДПЭ) Яанус Марранди будет вести наблюдение за ходом выборов в составе делегации Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

«В четверг отправляюсь в Москву, где для меня и других наблюдателей от стран-членов Парламентской Ассамблеи ОБСЕ будет проведена обычная в таких случаях подготовка. Нас ознакомят с тем, как функционирует избирательная система, мы встретимся с представителями средств массовой информации, гражданских объединений и кандидатов в президенты», - рассказал Марранди во вторник BNS.

По словам Марранди, в соответствии с предварительной информацией, он должен будет поехать для наблюдения за ходом голосования в Красногорском районе Московской области.

Марранди выразил сожаление, что остальные члены делегации Парламентской Ассамблеи ОБСЕ от Рийг икогу не примут участие в наблюдении за выборами в России.

Член Центристской фракции в Рийгикогу Ольга Иванова сказала, что она отправляется следить за ходом выборов по приглашению, присланному ей из Государственной думы России. «Я получила это приглашение на основании личных контактов, его направил мне председатель Думской группы дружбы с Эстонией», - сказала Иванова во вторник в интервью BNS.

По словам Ивановой, она отправится в Москву уже в среду, поскольку у нее запланировано выступление в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО), а также она примет участие в мероприятиях Дня эстонского языка, проводящихся посольством Эстонии в Москве.

Выборы президента России состоятся в предстоящие выходные, 18 марта.

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