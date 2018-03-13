Учителя таллиннской гимназии проигнорировали предписания языковой инспекции

Ранее Языковая инспекция сделала предписание тринадцати работникам Таллиннской Кесклиннаской гимназии. На прошлой неделе прошла проверка, в ходе которой выяснилось, что ни один из сотрудников из-за недостаточного владения государственным языком не выполнил предписание, пишет Postimees.

Члены Языковой инспекции составили 13 контрольных актов, позволяющих отсрочить дату сдачи экзамена. Семи работникам сделали предупреждение о штрафе, трем выписали штраф, в отношении двух человек производство было прекращено, поскольку с ними был прекращен трудовой договор. Трем новым работникам также придется сдать государственный экзамен.

В Таллиннском Ласнамяэском механическом училище проверку на знание языка прошли шесть сотрудников. Предписание сделали двум новым работникам, четырем сделали предписание и предупредили о штрафе. Одному работнику придется уплатить штраф.

В таллиннском детском саду "Юмера" Языковая инспекция сделала предписание восьми работникам из 42. Семи сотрудникам продлили срок предписания и повторно предупредили о штрафе. Шести работникам выписали штраф. Один из двух новых сотрудников должен будет сдать экзамен по эстонскому языку.