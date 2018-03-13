Учителя таллиннской гимназии проигнорировали предписания языковой инспекции

В результате проверки Языковой инспекции в Таллиннской Кесклиннаской русской гимназии выяснилось, что ни один из получивших предписание работников не выполнил требования инспекции.
Ранее Языковая инспекция сделала предписание тринадцати работникам Таллиннской Кесклиннаской гимназии. На прошлой неделе прошла проверка, в ходе которой выяснилось, что ни один из сотрудников из-за недостаточного владения государственным языком не выполнил предписание, пишет Postimees.
Члены Языковой инспекции составили 13 контрольных актов, позволяющих отсрочить дату сдачи экзамена. Семи работникам сделали предупреждение о штрафе, трем выписали штраф, в отношении двух человек производство было прекращено, поскольку с ними был прекращен трудовой договор. Трем новым работникам также придется сдать государственный экзамен.
В Таллиннском Ласнамяэском механическом училище проверку на знание языка прошли шесть сотрудников. Предписание сделали двум новым работникам, четырем сделали предписание и предупредили о штрафе. Одному работнику придется уплатить штраф.
В таллиннском детском саду "Юмера" Языковая инспекция сделала предписание восьми работникам из 42. Семи сотрудникам продлили срок предписания и повторно предупредили о штрафе. Шести работникам выписали штраф. Один из двух новых сотрудников должен будет сдать экзамен по эстонскому языку.
В частном детском саду "Эду Валем" предписание было сделано одному работнику, который его выполнил.