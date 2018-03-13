Смертность от гриппа в Эстонии близка к печальному рекорду

По словам специалиста из Центра по борьбе с гриппом Ольги Садиковой, количество людей, умерших в результате осложнений от гриппа, на прошлой неделе выросло приблизительно до 40 человек. «Волна гриппа больше не набирает силу, но и не утихает, - сказала Садикова. - Сейчас фаза стабилизации».

«Из больниц нам поступают сообщения о том, что ситуация сейчас действительно тяжелая. Из-за гриппа в больницах очень много людей, - сказала пресс-секретарь Департамента здоровья Ийрис Салури. - Заболевания верхних дыхательных путей провоцируют различные вирусы. Мы сейчас беспокоимся прежде всего из-за гриппа, потому что он влечет за собой опасные для жизни осложнения».

В конце февраля сообщалось, что в результате возникших после гриппа осложнений скончались 34 человека в возрасте от 53 до 98 лет, 31 из них был в возрасте от 65 лет и старше. Все входили в группу риска, главными факторами были возраст и сопутствующие хронические заболевания, никто из умерших не был вакцинирован.