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  • Урмас Паэт рекомендует депутатам Рийгикогу не ехать наблюдателями на выборы президента России

Урмас Паэт рекомендует депутатам Рийгикогу не ехать наблюдателями на выборы президента России

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Депутат Европарламента Урмас Паэт

ФОТО: Postimees

Депутатам Рийгикогу следовало бы воздержаться от пребывания в качестве наблюдателей на выборах президента России, считает депутат Европарламента от Эстонии, реформист Урмас Паэт.

«Депутатам парламента Эстонии не следовало бы присутствовать на так называемых выборах президента России в качестве так называемых наблюдателей, - написал Паэт в письме, переданном во вторник BNS. - Все самые важные шаги по формированию необходимых результатов голосования власти страны уже сделали, задолго до того, как прибудут наблюдатели».

Европейский парламент решил, что не станет отправлять свою наблюдательную миссию в Россию, поскольку у наблюдателей не будет ни малейшей возможности получить хоть какую-нибудь картину о реально происходящем, - отметил Паэт. - Было бы разумно, если бы и депутаты Рийгикогу последовали этому примеру».

По словам Паэта, зарубежных наблюдателей в России постараются использовать всего лишь для того, чтобы они вечером в день выборов сообщили бы, что нарушений выявлено не было.

«И, скорее всего, в этот день, во время своего краткого пребывания на избирательных участках они и не заметят, что ключевые шаги по оформлению нужного количества процентов поддержки Путину были сделаны заранее», - сказал Паэт.

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