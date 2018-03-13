Урмас Паэт рекомендует депутатам Рийгикогу не ехать наблюдателями на выборы президента России

«Депутатам парламента Эстонии не следовало бы присутствовать на так называемых выборах президента России в качестве так называемых наблюдателей, - написал Паэт в письме, переданном во вторник BNS. - Все самые важные шаги по формированию необходимых результатов голосования власти страны уже сделали, задолго до того, как прибудут наблюдатели».

Европейский парламент решил, что не станет отправлять свою наблюдательную миссию в Россию, поскольку у наблюдателей не будет ни малейшей возможности получить хоть какую-нибудь картину о реально происходящем, - отметил Паэт. - Было бы разумно, если бы и депутаты Рийгикогу последовали этому примеру».

По словам Паэта, зарубежных наблюдателей в России постараются использовать всего лишь для того, чтобы они вечером в день выборов сообщили бы, что нарушений выявлено не было.