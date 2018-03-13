Урмас Паэт рекомендует депутатам Рийгикогу не ехать наблюдателями на выборы президента России

Депутатам Рийгикогу следовало бы воздержаться от пребывания в качестве наблюдателей на выборах президента России, считает депутат Европарламента от Эстонии, реформист Урмас Паэт.
«Депутатам парламента Эстонии не следовало бы присутствовать на так называемых выборах президента России в качестве так называемых наблюдателей, - написал Паэт в письме, переданном во вторник BNS. - Все самые важные шаги по формированию необходимых результатов голосования власти страны уже сделали, задолго до того, как прибудут наблюдатели».
Европейский парламент решил, что не станет отправлять свою наблюдательную миссию в Россию, поскольку у наблюдателей не будет ни малейшей возможности получить хоть какую-нибудь картину о реально происходящем, - отметил Паэт. - Было бы разумно, если бы и депутаты Рийгикогу последовали этому примеру».
По словам Паэта, зарубежных наблюдателей в России постараются использовать всего лишь для того, чтобы они вечером в день выборов сообщили бы, что нарушений выявлено не было.
«И, скорее всего, в этот день, во время своего краткого пребывания на избирательных участках они и не заметят, что ключевые шаги по оформлению нужного количества процентов поддержки Путину были сделаны заранее», - сказал Паэт.