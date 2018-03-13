Глава МВД просит 9,5 млн евро на повышение зарплат спасателям

«Дальше откладывать нельзя», - заявил Анвельт во время пресс-конференции Эстонского профсоюза спасателей.

«Я пойду в правительство на обсуждение бюджетной стратегии с ходатайством о средней зарплате в 1000 евро для спасателей», сказал Андрес Анвельт, по словам которого средняя зарплата спасателей значительно отстала от средней зарплаты по стране. ​Анвельт намерен добиваться роста зарплат спасателей на 23,8%.

«До сих пор, когда речь шла о зарплате спасателей, говорили о зарплате с учетом дополнительных выплат: за переработки, ночные часы и праздники, - в среднем получается 920 евро. Однако в реальности оклад гораздо ниже – 808 евро. И это на 400 евро ниже, чем средняя зарплата по стране», - рассказал Анвельт.

По мнению министра, зарплата нуждается в срочном повышении по трем причинам.

«Уже сегодня сложно заполнить вакансии, и одна из причин – низкая зарплата. К тому же в ближайшие годы почти десятая часть спасателей выйдет на пенсию», - назвал первые две причины Анвельт. «Нужно учитывать и то, что в середине 90-х – начале 2000-х рождаемость была низкой, вследствие чего молодежи на рынке труда сейчас на треть меньше, чем восемь лет назад. На рынке труда за каждого человека очень большая конкуренция. Молодые люди просто не пойдут работать спасателями за такую низкую зарплату».