Что такое TED, или Как стать умнее за 18 минут в день

Наверняка каждый хотя бы раз встречал в интернете такое видео: спикер, стоящий на сцене на красном ковре, интересно и емко рассказывает о какой-то сложной научной теме. Его речь расширяет кругозор, делает сложное простым, заставляет поверить в силу идей, открытий и прогресса. Эти видео, длящиеся не более 18 минут – речи с конференции TED.

Их смотрят дома, в транспорте, в спортзале, а некоторые даже используют их в качестве учебного материала в школах и университетах. На этих речах учатся, узнают что-то новое, с их помощью мозгу дают ежедневную дозу новых знаний. Кроме всего прочего, они - пример ораторского искусства, и среди спикеров на TED бывали такие ведущие мировые деятели, как Билл Гейтс (один из создателей компании Microsoft, речь), Сергей Брин (разработчик поисковой системы Google, речь), Илон Маск (основатель компании PayPal, изобретатель и директор SpaceX, речь), Билл Клинтон (42-й президент США, речь), Джимми Уэйлс (основатель Википедии, речь) и другие.

Как возникли конференции TED и почему они настолько популярны во всем мире? Первая конференция TED прошла в 1984 году в США, где были представлены, среди прочего, компьютер Macintosh и новая теория разума от специалиста. Много позже эти речи стали записываться на видео, и с 2009 года их посмотрели десятки миллионов пользователей. Величайшие научные открытия могут остаться непонятыми, ведь не все из нас владеют нужной терминологией и готовы посвящать часы, чтобы вникнуть в тонкости науки. TED стирает эту границу и передает великие идеи в понятной и простой форме.

Оригинальные речи TED представляются только на ежегодной конференции в Ванкувере (Канада). Понятно, что при таком формате не каждый спикер и не каждая идея найдут свой путь на большую сцену. Чтобы это исправить, был создан бренд TEDx - под этим брендом волонтеры по всему миру создают локальные конференции по лицензии TED, которые работают по тем же принципам, но на местном уровне. На эти конференции приглашаются местные ученые, общественные и культурные деятели, предприниматели и изобретатели, с одной целью – делиться идеями, меняющими мир.

Конференции TEDx проходят и в Эстонии, в том числе, и на русском языке - TEDxLasnamäe проходит ежегодно уже в пятый раз, и предлагает послушать русскоязычные речи от местных жителей на разнообразные темы, поучаствовать в актуальных дискуссиях и интерактивной программе, а также просто пообщаться с другими участниками и отлично провести день.

Конференция TEDxLasnamäe пройдет 24 марта с 9:30 до 18:00 по адресу Петербургское шоссе, 81. Тема TEDxLasnamäe 2018 – «Коллективный разум». Вероятность найти удачное решение у группы людей выше, чем у отдельного человека — будь это задачи общества или науки. Способности одного профессионала могут удивлять, но по-настоящему великие открытия совершают, работая сообща. TEDxLasnamäe предлагает разобраться, почему нам так важно мнение других и как слаженная работа умов двигает прогресс вперед. Купить билет можно здесь.